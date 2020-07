Szigorítani kellett az állatmenhelynek a vírus miatt

Extra

Holló Bettina ,

A járvány idején is rengeteg kutya került menhelyre, de sok négylábú talált gazdira. A Rex Állatszigeten is pörgött az örökbefogadás a karantén alatt, de a szabályokon szigorítani kellett, ugyanis volt olyan, aki csak azért akart állatot tartani, hogyha Magyarországon is bevezetik a kijárási tilalmat, legyen indoka kimozdulni.

Március második felében, amikor bezártak a játszóterek és az állatkertek, egyre többen látogattak el kikapcsolódásként menhelyekre. Így azonban kisebb tömegek alakultak ki, miközben a dolgozókat itt is szerették volna megvédeni.

– Látogatókat nem fogadtunk, de az örökbefogadás folytatódott, hiszen a kutyák továbbra is keresték szerető gazdijukat – kezdte a Lokálnak Kállay Rita, a Rex Állatsziget operatív vezetője.

– Ki kellett dolgoznunk egy új rendszert, amiben minimálisra csökkentettük a személyes találkozások számát. Minket is meglepett, hogy milyen sok volt az érdeklődő. A családok otthon voltak, és talán úgy érezték, hogy most több idejük lenne egy állatra, mint a rohanó hétköznapokban. Külföldi példákból azt is lehetett tudni, hogy kijárási tilalom idején a kutyások egy kis időre kimehetnek az utcára sétálni. Sokaknak sajnos ez is lehetett egyfajta motiváció, pedig ez hosszú távon nem segítség az állatnak. Ezért is kellett szigorítanunk, hogy kiszűrjük azokat a gazdikat, akik nemcsak átmenetileg vágynak háziállatra – mesélte Rita.

A felelős állattartás azt jelenti, hogy a gazdi előre felkészül az összes lehetséges forgatókönyvre. Bárki lehet beteg, kerülhet kórházba, és az ilyen esetekre kell egy B terv, egy ismerős, aki segít kedvencünk ellátásában.

– Sajnos sokszor szegény állat az utolsó, sokan egész egyszerűen csak kidobják őket az utcára, nem törődve azzal, mi lesz velük később. Ennél százszor jobb, ha a gazdi felkeres egy menhelyet, de ennek is megvan a módja. Az egyik reggel például arra jöttünk be, hogy a kerítésünkhöz kötöttek egy csontsovány amerikai staffordshire terriert, akiben noha volt chip, az eredeti tulajdonos már továbbadta annak a személynek, aki feltehetőleg itt hagyta. Meg kell értenie az embereknek, hogy ez nem megoldás, ezért feljelentést tettünk állatelhagyás miatt ismeretlen tettes ellen.

Bárki segíthet!

Állatbarátként fontos, hogy nyitott szemmel járjunk. Ha mérgezéssel, állatkínzással, rossz állattartással találkozunk akár a közvetlen környezetünkben vagy a közösségi oldalakon, ne hezitáljunk, tegyünk feljelentést, kérjünk segítséget. – Nem muszáj várni egy civil szervezet közbeavatkozására, egy kis odafigyeléssel magánszemélyként is sokat tehetünk az állatok jövőjéért – tette hozzá a vezető.