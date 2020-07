Színészi ambíciói miatt bántották Balázs Andit

Extra

Kiss Nóra ,

Balázs Andi pontosan tudja, milyen nehéz, ha valakit kiközösítenek egy társaságból. Kamaszként ő is átélte ezt, osztálytársai kerekded alkata és színésznői ambíciói miatt ugyanis rendszeresen kicsúfolták. A színésznő azonban szeretteinek és pozitív hozzáállásának köszönhetően hamar túltette magát ezeken, most pedig szeretne a hasonló helyzetben lévőknek segíteni.

Gyermekkorában sokat csúfoltak, és fájó jelzőkkel illeték Balázs Andit, aki erről egy videót is közzétett közösségi oldalán. A felvételen egyúttal segítségét is felajánlja azoknak az embereknek, akiket hasonló szavakkal bántanak és kiközösítenek társai. A színésznő a Lokál Extrának mesélt minderről.

− Mivel én egy pufi, sikeres, ismert ember vagyok, és ezt vállalom, eddig is kaptam üzeneteket a követőimtől, akik elmesélték, miket élnek át naponta, és tanácsot kértek, hogyan is tudnának tenni ez ellen. Megkeresett például egy fiatal fizikai munkát végző fiú, akit azért közösítenek ki a munkahelyén, mert nem iszik és nem hajlandó mocskos dolgokról beszélni. A legmegrázóbb egy édesanya beszámolója volt. Ő azért nem mer kisgyermekével a közeli játszótérre ellátogatni, mert az anyukák kibeszélik, amiért neki nincs menő babakocsija és holmija. Persze azt senki nem tudja, hogy a férje meghalt, és egyedül kell fizetnie a hitelt. Mivel annyi ilyen üzenetet kapok, úgy döntöttem, felhívom ezen emberek figyelmét, hogy itt vagyok nekik, írjanak bátran. Persze nem tudom én megoldani helyettük a problémát, de átérzem és elmondom, én miként kezeltem ezeket, mert engem is illettek ám csúnya szavakkal − magyarázta Andi, aki szerettei segítségével lépett túl a bántásokon.

− Engem is csúfoltak az osztálytársaim a testalkatom, a stílusom vagy éppen a színészi ambícióim miatt. Mikor szóba került az osztálytársaimmal, hogy mi lesz az érettségi után, és én elmondtam, hogy színpadon képzelem el a jövőmet, csak kinevettek. Azt mondták: pont te egy ilyen alkattal? Az ilyen megjegyzések után én is sírva mentem haza. Szerencsére a családom nagyon megértő, elfogadó és támogató, így bátran beszélhettem nekik a gondjaimról. Ők pedig annyira biztattak és erősítették bennem, hogy értékes, szép, tehetséges vagyok, hogy már én se foglalkoztam azzal, miket mondtak rám. Az elmúlt 18 év a szakmában pedig engem igazol − tette hozzá a színésznő, akinek többen is jelezték már: a segítségével sikerült beilleszkedniük.

Mindig is sikere volt a fiúknál

„Igaz, a testalkatom miatt nekem más úton kellett a fiúkkal megismerkednem, mint a többi lánynak. Nem a külsőségek győztek, de meg kellett nekik is érteni, hogy meg kell ahhoz ismerniük engem, hogy bármi is kialakuljon. Volt, hogy nagyon sírtam a szobámban, mert két fiúba voltam egyszerre szerelmes, és az volt a baj, hogy ők is belém” − mesélte korábban lapunknak.

Rádiósként debütál

Andi saját műsort kapott a Bézs Rádióban Pasik! címmel. „Lement az első adás! Nem gyújtottam fel a stúdiót, nem rúgtak ki, sőt sok dicséretet kaptam, hogy kezdő létemre egész pofás adást rittyentettem. Nagyon sokat kell még tanulnom, de minden percét élvezem” − írta közösségi oldalán.