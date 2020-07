Tartsuk edzésben az immunrendszerünket!

Extra

A koronavírus továbbra is jelen van. Éppen ezért érdemes a szervezetünket felvértezni és ellenálló képességét növelni. A Lokál háziorvos segítségével tippeket ad, miként erősíthetjük meg az immunrendszerünket.

Kiemelten fontos, hogy kiépítsük szervezetünk megfelelő védekezését, hogy hatékonyan tudjunk küzdeni az esetleges fertőzés ellen. A Lokál dr. Bense Tamást kérdezte, miként vértezhetjük fel magunkat.

– Sokan még most is otthonról dolgoznak, kevés emberrel találkoznak. Nekik kiemelten fontos, hogy edzésben tartsák az immunrendszerüket, de azok se hanyagolják el, akik már visszatértek korábbi életvitelükhöz – kezdte a családorvos lapunknak. – Ennek két alappillére van, az étkezés és a testmozgás. Az étkezésünknek kellően vegyes és rendszeresnek kell lennie, hogy ne gyengüljünk le, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, rostokat, tojást és halat. Ez utóbbi olyan zsírban oldódó vitaminokat tartalmaz, ami elengedhetetlen az egészséges életmódhoz – magyarázta dr. Bense.

Nem csak a csontokat erősíti a D-vitamin

A szervezet megfelelő D-vitamin-ellátása kiemelten fontos, főleg a járványos időszakban.

– A D-vitamin nem csupán a csontokat erősíti, de segít az immunrendszer felvértezésében is. Nyáron, ha eleget tartózkodunk a szabadban, akkor nem szükséges tabletta formájában pótolni, de erről mindenki egyeztessen a háziorvosával – mondta az orvos.



Az idősek is mozogjanak

Dr. Bense Tamás az idősek rendszeres testmozgását is fontosnak tartja. – A fiatalok számára egyértelmű, hogy a lehető legtöbbet sportoljanak a szabadban, biciklizzenek, túrázzanak. Az idősek számára – azoknak is, akik csak járókerettel tudnak mozogni – szintén fontos a rendszeres napi testmozgás. Akár a szobában, nyitott ablaknál tegyék meg a szükséges 500-700 lépést – javasolta az orvos.