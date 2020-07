Tervez még új játékosokat igazolni a BRSE

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Békéscsaba – Sok minden változott a járvány alatt és után a Békéscsabai Röplabda SE háza táján. Baran Ádám, a klub elnöke beszámolt arról, hogy átalakult a játékoskeret. Zólyomi Rebeka az egyik új igazolás. Az MTK együtteséből érkező center a következő szezon végéig szóló szerződést írt alá. Külföldről ismét a csapatot erősíti Barbora Kosekova, illetve Békéscsabán játszik majd Marta Drpa, Lindsey Vander Weide és M’Kaela White. De további neveket is jelent még be az egyesület. Tóth Gábor személyében új vezetőedző csatlakozott a szakmai stábhoz. A fiatal, ambiciózus szakember korábban ért már el komoly sikereket fiatal magyar játékosokkal, Békéscsabán is ezt várják tőle.