Több mint százezer pár igényelt már babaváró támogatást

Holló Bettina ,

A babaváró támogatás iránti érdeklődés a koronavírus alatt sem csökkent, így ma már több mint százezer pár élt a lehetőséggel. Így tett Krisztina és Ádám is, akik a tízmillió forintból lakást vettek, és már alig várják, hogy augusztus végén megszülessen első gyermekük, Zente.

Átlépte a százezret a babaváró támogatást igénylő párok száma, azaz legalább kétszázezer fiatalnak nyújtott segítséget a kormány – közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

A kormány a koronavírus idején sem vett el forrásokat a családtámogatásokból, sőt még könnyítéseket is bevezetett. A babaváró támogatásnak ugyanis feltétele, hogy az igénylő három év folyamatos munkaviszonnyal rendelkezzen, a koronavírus-járvány miatt azonban többen elveszítették az állásukat. Annak érdekében, hogy ők se essenek el a támogatástól, a veszélyhelyzet időszakát, maximum hat hónapot beszámíthatnak munkaviszonyként, amennyiben szeptember 16-ig újra elhelyezkednek. Emellett augusztus 17-éig a gyerek születését követően is lehet igényelni a támogatást, továbbá a veszélyhelyzet előtt kötött szerződések esetén év végéig hitelmoratóriumot is lehet kérni.

Krisztina és Ádám 2 évvel ezelőtt házasodtak össze, tavaly nyáron pedig eldöntötték, hogy babát szeretnének. Első gyermeküket, Zentét augusztus végére várják.

– A médiából értesültünk, hogy van egy ilyen lehetőség, és a környezetünkben már több pár is élt vele. Mi sem akartuk kihagyni, hatalmas előny, hogy szabad felhasználású a hitel, vagyis arra költjük amire akarjuk. Mi egy kis lakást vettünk belőle vidéken befektetési céllal, és úgy alakult, hogy a bérleti díj fedezi a törlesztőrészletünket. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hisz hosszú távon is óriási segítséget jelenthet – mesélte lapunknak Krisztina.

Babaváró támogatás számokban