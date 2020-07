Top 10 úti cél – Idén a belföldi nászút a sláger

Belföld

Kiss Nóra ,

A fertőzésveszély miatt idén a belföldi nyaralás a legbiztonságosabb, ezért a szervezők az ifjú pároknak is ezt ajánlják. A Lokál Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő segítségével feltérképezte a legromantikusabb hazai tájakat, ahol a friss házasok felejthetetlen mézesheteket tölthetnek el.

A koronavírus miatt napról napra változnak a korlátozások, intézkedések a különböző országokban, ezért most a belföldi utazás a legbiztonságosabb, amit az ifjú párok is szem előtt tartanak. A friss házasok körében idén a hazai nászút a sláger.

– Ha biztosra akarunk menni, idén a nászútra is érdemes Magyarország valamelyik mesebeli vidékét választani. A legnagyobb biztonságban, csodálatos környezetben tudjuk belföldön is eltölteni a mézesheteket. A magyar turizmus sokat fejlődött, és szolgáltatásainak minőségében nem tér el az átlagos európai színvonaltól. A kedvelt szálláshelyek jelentős része pedig külön nászutascsomagokat is ajánl, a hotelekben akár lakosztályokkal is – részletezte Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő, aki a Lokállal együtt összeállította a top 10 legromantikusabb hazai úti célt az ifjú párok számára.

Top 10

Tihany: A balatoni települések legszebbje, ahol a híres apátságon és a romantikus belvároson túl remek éttermek és VIP-strand várja a friss házasokat (is). Sopron: Magyarország elbűvölőbb kisvárosa minden olyan párnak ajánlott, akik szeretnek kézen fogva várost nézni, romantikus, eldugott részeket felfedezni és a csodálatos Lövérekben sétálgatni. Lillafüred: Diósgyőr vára a közelben található, de a vízesés és a függőkert mind felejthetetlen élményt nyújt, akárcsak a csónakázás a Hámori-tavon. Eger: A város, a bor és a romantika fellegvára, nem beszélve az egri várból elénk táruló panorámáról. Noszvaj: Vidéki környezetben, eldugott faházakban, panziókban vagy éppen hotelekben romantikázhatunk. Emellett a hazai termelők borospincéit is érdemes meglátogatni, ahol kiváló minőségű italokat, ételeket kóstolhatunk. Visegrád: A Dunakanyarban számos hotel, történelmi látnivaló, kisvendéglő és a csodás folyópart várja a szerelmeseket. Esztergom: A kikötővárosban a bazilikán túl a múzeumokat és a parkokat is felfedezhetjük. Pihenésképpen ellátogathatunk a hatalmas élményfürdőbe vagy részt vehetünk egy meghitt sétahajózáson a Dunán. Gyula: A fürdővárosként elhíresült Gyula gyógyvize mellett városnézésre és extrém vízi sportok kipróbálására is tökéletes választás. Pécs: Ha igazi kultúrarajongók vagyunk, érdemes a festői szépségű Pécsre szervezni a mézesheteket. Mátra: A túrázók szerelmeseinek tökéletes választás a Mátra vadregényes vidéke.

A vírus miatt jobbnak láttuk, ha belföldön maradunk

A 28 éves Angéla és leendő férje, László augusztus végén házasodnak össze. A szerelmesek pedig szem előtt tartva a biztonságot, itthoni nászutat szerveztek. – Mi is külföldi nászutat terveztünk, de a vírus miatt jobbnak láttuk, ha belföldön maradunk. Esztergomba utazunk majd szeptember közepén egy hétre. Egy csodálatos wellness-szállodát találtunk, ahol páros relaxáló csomagokra és egy privát gyertyafényes vacsorára is befizettünk. A pihenés mellett természetesen ellátogatunk majd a bazilikába, a kilátóhoz, és egy színházi előadást is megnézünk majd az Esztergomi Várszínházban. A hajókázást sem hagyjuk ki a Dunán. Szóval eléggé tartalmas és élményekkel gazdag utazás elé nézünk – mesélték a jegyesek.