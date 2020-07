Történelmi pillanat! Megrendezték a Puskás Aréna első online koncertjét – Fotók!

Extra

A minap lezajlott a Puskás Arénában a jubileumi Ez az a nap!, mely a létesítmény első zenés rendezvénye volt – számol be a különleges alkalomról a Ripost.

Az online koncert apropóját az adta, hogy ezen a napon lett volna az új nemzeti stadionban a felekezetközi keresztény mozgalom 20 éves jubileuma, amit azonban a járványhelyzet miatt átettek 2021-re.

A rendezvényen a kortárs keresztény könnyűzene (CCM Music) és a modern gospel legismertebb alakjai mutatkoztak be. Több Grammy-díjas előadó is kifejezetten erre a rendezvényre készített zenés videót. Az öt órás program három fő összetevőből állt: kelet-közép-európai nemzetek üdvözlő videóiból, ismert nemzetközi előadók bejelentkezéseiből, valamint hazai keresztény zenészek helyszíni fellépéséből. A stadionból élőben jelentkezett többek között Caramel és Mező Misi is.

„Különösen örülök, hogy akár így online, de sikerül megtartani ezt a koncertsorozatot és én is újra „színpadra állhatok” – nyilatkozta a koncert előtt Caramel az Ez az a nap! online monstrekoncertről, ami a Puskás Aréna első „koncertje” volt. „Én ma Istennek fogok énekelni” – tette hozzá a népszerű énekes, aki elmondta azt is, hogy ennek az egyedi eseménynek az üzenete az is, hogy – bár mindenki pénzből él, tartja el a családját –, nem kell mindig pénzért énekelni, megjegyezve, hogy maximálisan tisztában van azzal, hogy a zeneipari háttéremberek is pénzből élnek és számukra is nehéz volt ez az év. „De ha mi, elöl álló frontemberek megtehetjük, hogy nem mindig a pénz legyen az elsőszámú nézőpontunk, az is egy tök jó dolognak a kezdete lehet” – nyilatkozta Caramel.

A szervezők elmondták, hogy a programba több százezren kapcsolódtak be elsősorban hazánkból és a Kárpát-medencéből, de sokan követték az élő közvetítést a világ távolabbi pontjairól is. Az európai országokon kívül többek között Brazíliából, Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból és Hong Kongból is követték az estét.

Különösen felemelő volt a nap záróakkordja, a Himnusz közös eléneklése, miközben a Puskás Aréna nemzeti színekbe öltözött.

„Hálás vagyok, hogy online formában megvalósulhatott a rendezvény, és örömmel tölt el, hogy ennek köszönhetően a stadion befogadóképességének többszöröse vehetett részt az eseményen” – mondta el László Viktor, az Ez az a nap! alapítója. Hozzátette, a szombati alkalom főpróba volt 2021. július 24-e előtt, amikor a tervek szerint személyesen is összegyűlnek a Puskás Arénában.

A teljes rendezvény visszanézhető a www.ezazanap.hu oldalon!