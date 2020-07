Tóth Vera párja mellett teljesedett ki

Extra

Tóth Vera és párja, Zoltán a koronavírus ideje alatt még több időt tudnak kettesben tölteni, mint korábban. A szerelmes pár leköltözött vidékre, hogy ott vészeljék át a karanténidőszakot. Az énekesnő a Lokál Extrának elmesélte, párjával nagyon komolyan gondolják a közös életet, és úgy véli, tökéletes harmóniában vannak egymással.

Tóth Vera és párja, Pauli Zoltán élete is fenekestül felfordult a koronavírus miatt. A szerelmesek azonban így még több időt tudnak egymással tölteni és elmélyíteni a kapcsolatukat. Vera a Lokál Extrának elmondta, Zolival boldogabb mint valaha, és úgy érzi, ő a nagy ő, akire mindig is várt. – Nekem nagyon fontos, hogy nőnek érezhessem magam, Zoli pedig igazi férfi, aki mellett kiteljesedhetek, az lehetek, aki vagyok. Közöttünk valahogy olyan egyértelműen alakultak a dolgok és az érzelmek. Nem volt kétségünk afelől, hogy összeköltözünk, vagy hogy legyenek közös projektjeink. Azt érzem, hogy elképesztően hatékonyak vagyunk együtt, és szerintem a mi kapcsolatunkat tökéletes harmónia jellemzi – mesélte Vera, aki bár énekesnői karrierjét fel kellett, hogy adja egy kis időre, boldogan besegít párja éttermében a festői Palkonyán.

Szakmát váltott

Vera nem tagadja, a koronavírus miatt kialakult helyzetben, mint sokan mások, ő is egzisztenciális problémával küzd, ezért rövid időre szakmát váltott, és felszolgálónak állt. Az énekesnő manapság napi több mint tizenkét órát robotol a konyhában, de saját bevallása szerint nem bánja, hogy most kétkezi munkát kellett vállalnia. – Nekem nincs bajom a kétkezi munkával. Palkonyán a párom lakáséttermében korábban is beálltam már segédkezni. Jutka, a felszolgálónk kifejezetten örül, amikor besegítek – mondta a Lokál Extrának az énekesnő, aki a hírt a közösségi oldalán is megosztotta. – Aki látni akarja, hogy töröm össze magam egy tálca borospohárral, vagy azt szeretné, hogy főzzek neki kávét, vagy hogy kitöltsek egy finom pezsgőt egy jó –

a párom és általam készített – házi ravioli vagy isteni kovásztésztás pizza mellé, jöjjön hozzánk. Óvatosan, minden szabályt betartva, nyitjuk a teraszt Palkonyán – írta.

Elképesztő formában van

Vera igyekszik mindig a legjobb formájában lenni. Budapesten rendszeresen járt edzőterembe, ám amióta a koronavírus miatt óvatosságra intettek a szakértők az edzőtermi mozgással kapcsolatban az énekesnő a szabadban szokott edzeni. – A sport számomra énidővé vált. Egyébként is imádok a friss levegőn mozogni, Palkonya pedig varázslatos hely – mondta.