Tudta? Fulladozhatnak az autók motorjai a járvány után

A koronavírus-járvány miatt rengeteg autó került parkolópályára az elmúlt hónapokban, a kijárási korlátozások bevezetését követően ugyanis jóval kevesebbszer volt szükség a járművekre, mint korábban. Most, hogy az élet kezd visszatérni a normál kerékvágásba, érdemes komolyan foglalkozni a koromlerakódás problémájával, illetve annak megoldásaival.

Ahogy a koronavírus megjelent Magyarországon, úgy lett egyenesen arányosan egyre kevesebb autó az utakon. A tendencia most, a kijárási korlátozások megszüntetését követően megfordult, az emberek újra munkába, kirándulni járnak, ehhez pedig sok esetben nélkülözhetetlen a hónapokig parkoltatott jármű is. Ám mielőtt visszatérnék vele a mindennapokba, az autónk állapotát a biztonságos közlekedés érdekében mindenképpen vizsgáltassuk be.

Autónkban ugyanis a pihentetéstől koromlerakódások is kialakulhattak, hiszen az elmúlt időszakban jellemzően senki nem tett meg hosszabb utakat, amikor kitisztulhattak volna a kocsik. Bajban lehetnek azok is, akik hetek, hónapok után most először indítják be az autójukat, mert az elején olaj nélkül, szárazon forognak a fémalkatrészek, így a jármű jobban is kormol az átlagosnál. Szintén árthat az is, hogy sokan az olcsóbb üzemanyagon próbálnak spórolni, pedig később erre még rá is fizethetnek a tulajdonosok. Nem véletlen, hogy ilyen esetekben a motorok karbantartása az egyik legfontosabb teendőnk, és mindez a modern technológiának köszönhetően mára már könnyen megvalósítható.

Intő jelek, amik megmutatják ha baj van

A belső motortisztítás elsődleges feladata a prevenció, valamint az autók időszerű és rendszeres karbantartása, de akkor is szükséges lehet rá, ha az autó teljesítménye érezhetően visszaesik, lomhává válik, vagy megnő a fogyasztása. Ilyenkor a motorban túl sok karbon-lerakódás keletkezett, így működés közben szinte megfullad a szennyeződésektől. A kisebb üzemanyag fogyasztás és az emissziós értékek további javítása újabb megoldásokat igényelnek. Viszont az új technológia új kihívások elé is állította a mérnököket, amiket a mai napig nem sikerült teljes egészében megoldani.

A felsoroltaknál is nagyobb gond, ha dugó van a rendszerben, azaz eltömődött a részecskeszűrő (DPF szűrő) az autóban. A tényleges bajra többféle tünet is utalhat. Általánosan jellemző a rángató, egyenetlen motorüzem, leálló motor, hibakódok és az autó önvédelmi rendszere miatt a tiltás, azaz „szerviz üzemmód” amikor a gépjármű csak vész üzemben használható, az is csak limitált ideig.

Természetesen erre a gondra is megvan már a megoldás: a TerraClean leszerelés nélküli DPF tisztítás. A technológia az egyik leghatékonyabb eljárás, melyet különösebb megbontás, leszerelés nélkül csak rá kell csatlakoztatni a szűrőre akár közvetlenül vagy a nyomás különbség szenzor vezetékét használva. A tisztítás során egy speciális, fő összetevőit illetően, alifás üzemanyagot, terjedő hab formájában juttatunk be a DPF szűrőbe.

Ez kémiai úton eltávolítja a lerakódott karbon szennyeződéseket, amelyek a folyamat végén gáz-halmazállapotban, a kipufogó rendszeren keresztül távoznak. Maga a tisztítás 4 szakaszból áll, egy liter tisztító folyadék elhasználásával a teljes részecskeszűrő megtisztul.

Mindezen tisztítások karbantartásként is alkalmazhatóak, sőt a „gondos gazdák” előre gondolkodva és cselekedve, biztosítják szeretett gépjárművük üzembiztos működését. Tehát karbantartásként alkalmazható a DPF szűrő, EGR rendszer és teljes belső motortisztítás, valamint ezek kombinációja a teljes gépjármű gyors rendbetétele érdekében.

A külföldön már több mint 20 éve bizonyító gyors technológia, kitűnő üzleti lehetőség autószervizek számára és remek opció az autók, kamionok, építőgépek, mezőgazdasági nehézgépek, motorbiciklik, hajómotorok, stb. tulajdonosai számára. A Magyarországon még újnak számító technológia jelenleg csak az ország néhány pontján érhető el, de egyre több szervizpont csatlakozik hozzájuk, a hálózat folyamatosan fejlődik és továbbra is új tagokat vár!