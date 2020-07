Túszdráma! Robbantással fenyeget egy busznyi embert fogságba ejtett férfi

Túszul ejtett egy buszt utasokkal kedden egy fegyveres férfi a nyugat-ukrajnai Voliny megyében lévő Luckban, a férfinél robbanószer is van – közölték ukrán híradások a rendőrségtől származó információkra hivatkozva.

Jurij Krosko, a Voliny megyei rendőrség vezetője a Cenzor.Net hírportál szerint arról számolt be, hogy a túszejtő személyazonossága egyelőre ismeretlen, és követeléseket sem fogalmazott meg. Pontosan azt sem tudják, hány túszt ejtett foglyul a buszon. Annyi bizonyos, hogy fegyver és robbanószer van nála, de ezekről sem közölt a rendőrségi vezető semmi konkrétabbat. A Voliny megyei rendőrségnek a Facebookon később közzétett bejegyzése szerint körülbelül húszan lehetnek a buszon – fűzte hozzá a hírportál.

Hostage situation as armed man is threatening to blow up a bus in Lutsk. Shots fired, police on the scene https://t.co/6Q8QmmcuwS #Ukraine pic.twitter.com/rGmCDd8iOf

A megyei rendőrfőnök szavai szerint sérültekről egyelőre nem tudnak, csak a buszban keletkezett kár. Szemtanúk látták, hogy a jármű ablakai kitörtek, továbbá beszámoltak arról is, hogy délelőtt, helyi idő szerint tíz óra tájban egy gépkarabély sorozatlövéseinek hangja hallatszott a túszul ejtett busz környékéről.

Krosko hozzátette még, hogy a férfi a Twitteren közzétett bejegyzésében elégedetlenségét fejezte ki általában a rendszerrel szemben, nem pontosítva kifogásait és követeléseit sem. Jelenleg a rendőrség figyeli a közösségi portálokat, posztol-e a túszejtő újabb bejegyzést, és próbálnak tárgyalást kezdeményezni vele, egyelőre azonban nem vette fel a telefont – írta az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A rendfenntartók körbezárták a város központjában lévő tetthelyet.

#Ukraine An armed man on Tuesday seized a bus with around 20 hostages in the northwestern Ukrainian city of Lutsk, the regional police department said. #EXCLUSIVE pic.twitter.com/mpzAgGMZLp

— Utkarsh Singh (@utkarshs88) July 21, 2020