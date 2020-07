Új park jött létre Városliget közelében – Fotók!

Belföld

Egy több mint egy hektáros új parkot is birtokba vehetnek a látogatók a Liget Budapest Projektnek köszönhetően felépült Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ környezetében. A Városliget közelében, a 13. kerületi Szabolcs utca és Vágány utca között kialakított, hangulatos park – a most elindult tesztüzemi nyitvatartás keretében – reggel 7 órától este 19 óráig várja a látogatókat.

Európa egyik legnagyobb léptékű kulturális fejlesztése során, barnamezős beruházás eredményeképpen több tízezer négyzetméternyi terültet kapott új kulturális és közösségi funkciót. A Liget Budapest Projekt keretében, annak egyik kiemelkedő jelentőségű mérföldköveként 2019 májusban elkészült az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) épülete a Városliget melletti Szabolcs utcában, az egykori kórház területén.

A 37 ezer négyzetméteres épületegyüttesben világszínvonalú restaurátor-műhelyek, raktárak, kutatószobák és irodák mellett itt működik majd a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet és helyet kapott egy látogatóközpont is. Az egyedülálló intézménykomplexum köré egy, a nyitvatartási időben, 7:00 és 19:00 között bárki által szabadon használható, Bókay-kert elnevezésű 13.000 négyzetméteres parkot is kialakítottak, mely e héttől kezdve egy tesztüzemi nyitvatartás keretében már várja a kikapcsolódni vágyókat.

A Bókay János magyar orvos- és sebészdoktor, szemészorvos, gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a korszerű magyar gyermekorvoslás megteremtőjéről elnevezett park teljes zöldfelülete több, mint 13.000 négyzetméter, melyen 132 db fa és 5900 cserje található. A sétálók kényelmét padok, kerékpártárolók szolgálják, de madáretetőket és -itatókat, illetve úgynevezett rovarhoteleket is kihelyeztek a kertben. Mint az ismeretes az OMRRK a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria több mint háromszázezer műtárgyának megőrzéséhez és tudományos feldolgozásához biztosít kiemelkedő minőségű infrastruktúrát.

Az új épületkomplexum legnagyobb, mintegy 30.000 m2-es létesítménye a múzeumi raktáraknak és restaurátor műhelyeknek otthont adó épület, mely a térszint alatt négy, a felett pedig háromszintes területen biztosít korszerű és biztonságos körülményeket. Az itt található műhelyek, irodák, műtermek és laborok a legmagasabb színvonalú tudományos és technikai hátteret fogják biztosítani az OMRRK-ban dolgozó múzeumi szakemberek számára.

A három nagy nemzeti közgyűjtemény számára az OMRRK felépítése nem csupán sok évtizedes hátrány ledolgozását jelenti: a fejlesztés meg is előzte korát, hiszen hasonlóan komplex kiszolgáló létesítménnyel még a kontinens nagy múzeumjai is csak elvétve rendelkeznek. A londoni British Museum és a szentpétervári Ermitázs frissen elkészült, illetve a párizsi Louvre kivitelezés alatt álló szakmai intézményeivel összevetésben – képességeiben, felszereltségében és kapacitásában – is állja a versenyt a hazai fejlesztés.