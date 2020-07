Újabb baloldali víruskamu: most csodamasinával csap le az MSZP

Belföld

Lokál ,

Újabb hírhamisítási botrányba futhatott bele az MSZP. A párttal szorosan együttműködő Hírklikk.hu rukkolt elő egy elképesztő sztorival. Németh Károly, a Norcros Hungary Kft. állítólagos tanácsadója állítja: cége importál Kínából egy olyan, koronavírustesztek elvégzésére alkalmas gépet, amely nagyon olcsó és szuperhatékony, ám a kormányzatnak nem kellett, mert nem tudott volna „saját zsebre is dolgozni”.

Németh Károly hosszasan sorolja a hírklikkes interjúban, hogy milyen szaktekintélyek „ájultak el a gépet látva”. Állítja, Müller Cecília, Merkely Béla professzor, Szlávik János infektológus és Jakab Ferenc professzor is csak csodálattal adózott a gép tudása előtt. A kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy az állami vezetők ezek ellenére nem akarnak rendelni a készülékből, Németh Károly megadja a korrupciót sejtető választ: azért, „mert ők ezen nem tudnak pénzt keresni. Vagy a legfelsőbb szinten már eldöntötték, inkább a 16 millióst veszik, és nem a hárommilliós műszert”. Azt is állította: „Négy olyan szállítmány volt, amit nagy csinnadrattával bemutattak a magyar népnek, de egyáltalán nem pakolták ki”, a szállítmányok „továbbmentek”.

A Magyar Nemzetnek azonban ezt cáfolta az Információs és Technológiai Minisztérium. „A Kínából érkezett egészségügyi szállítmányok magyarországi landolásukat követően először vámraktárba kerültek, ezt követően pedig azonnal betárolták ezeket az Állami Egészségügyi Ellátó Központ raktárába” – reagáltak laptársunk kérdésére. A Magyar Nemzet kiderítette azt is, hogy a Norcros Hungary Kft.-t idén május 11-én alapították, az interjúban a Németh Károly által említett miniszterelnöki maszkátvétel időpontja pedig március 24-e. A cégadatok között is több a furcsaság, Németh nem is szerepel a papírokon. A Norcrosnak két tulajdonosa van, egy magyar férfi és egy spanyol cég. Ami ennél is fontosabb: egy cégtemetőbe van bejegyezve a vállalkozás.

Eddig valamennyi érintett cáfolta, hogy bármiféle kapcsolatfelvétel lett volna Németh Károly és a nevezett személyek között. Sem Kásler Miklós miniszter, sem Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár nem kapott írásos megkeresést az említett cégtől és Németh Károlytól sem. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ügymenetkövető rendszerében és a levelezéseiben sincs nyoma a kft.-nek. Müller Cecília országos tiszti főorvos nem dicsérte senkinek a műszert, így a cikkben nyilatkozó Németh Károlynak sem, és nem is látta a berendezést. A baloldalt ugyanúgy, mint az álmentős sztorinál, most sem zavarják a tények, ismét össze-vissza kamuznak.