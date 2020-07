Újra dübörög a Plázs színpadja, siófokon debütál a Gicccs Party!

Belföld

Lokál ,

A magyar tenger buliközpontja, a siófoki Plázs ezen a hétvégén egy fergeteges, már-már fesztiválnak is beillő Gicccs Party-val, Metzker Vikivel és Habpartyval várja több helyszínen is a feltöltődni és bulizni vágyókat.

Újra beindult a siófoki Plázs is, ahol hétről-hétre, a szabályokra ügyelve, gondtalanul, teljes biztonságban szórakozhatsz. Miközben nappal a fehér homok csiklandozza a talpadat és megmártózhatsz a Balaton puha habjaiban, felveheted nyári színedet vagy hódolhatsz a sportolás örömeinek, addig este a felhőtlen bulizásnak adhatod át magad.

Pénteken szokás szerint Metzker Viktória diktálja az ütemet, az e heti vendégei pedig Rico és Miss Mood lesznek a Plázs Arénában, míg a Plázs Music Terrace-on a Habpartyval veszi majd kezdetét a hétvége.

Végre újra beindul az élet a Nagyszínpadon is, melyet a Gicccs Party fellépői avatnak fel ezen a nyáron: egészen a ’90-es évek őrületébe repít vissza az Ámokfutók, az UFO, de itt lesznek olyan hazai sztárok is, mint Adam Ajkay, az AK26, Bruno X Spacc, Burai-Lévai párosa, Nikita és Zareh Kan. Az afterpartyra pedig érkezik a Szeresd a Trashem Bébi csapata, akik elhozzák a kínos kedvenceket is.

Ha bevállalósnak érzed magad érkezz harsány, tarka jelmezekben és add át magad a hajnalig tartó őrületnek vagy gyere talpig flitterben, akár egy fesztiválon, ahol az éjszakázás jutalma a Balaton legszebb napfelkeltéje lesz.

Ha még van benned erő, a hétvégén összemérheted strandröplabda tudásodat is, ugyanis minden szombaton és vasárnap két fős csapatokkal nevezhetsz a Flying Ball amatőr strandröplabda kupára, de ha csak valami lazább mozgása vágysz, tesztelheted a nyár egyik legfelkapottabb sportját, a sup evezést is.

A Plázs minden hétvégén várja a pihenni és bulizni vágyókat, jövő hétvégén például a Fonogram-díjas Bagossy Brothers Company veszi majd be a Nagyszínpadot.