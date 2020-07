Védjük meg magunkat a járvány második hullámától, ezért fontos a nemzeti konzultáció

Már 400 ezren kitöltötték

A hétfő reggeli összesítés szerint eddig 396 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet – jelentette be az Országgyűlésben Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

– Magyarország sikeresen megnyerte a koronavírus-járvány elleni harc első szakaszát, és ez nagyrészt az időben meghozott intézkedéseknek köszönhető – mondta el Selmeczi Gabriella, a Fidesz képviselője napirend előtti felszólalásában. Beszélt arról is, hogy a járványügyi készültséget fenn kell tartani, amíg nincs vakcina, ráadásul több szomszédos országban rohamosan nő a fertőzöttek száma. Nekünk továbbra is a magyar emberek élete és egészsége a legfontosabb – tette hozzá. Éppen azért fontos a nemzeti konzultáció, hogy minden ember elmondja a véleményét, hogy milyen intézkedések maradjanak érvényben, és milyen további lépések szükségesek.

– Egyetértési pontok kellenek még akkor is, amikor a baloldal folyamatosan támadja a nemzeti konzultációt – mondta Selmeczi Gabriella. A baloldal minden sikeres intézkedést folyamatosan megtámad, és most fél az emberek véleményétől, ezért is támadja a nemzeti konzultációt.