Védjük meg magunkat a járvány második hullámától, ezért fontos a nemzeti konzultáció

A kormány a kilencedik nemzeti konzultáció több pontjában is arra kíváncsi, mi a véleményük a magyaroknak a járványügyi védekezés további szükséges lépéseiről. Már közel 400 ezren töltötték ki és küldték vissza a konzultációs ívet.

A járványnak még nincs vége, a vírus köztünk van, a környező országok közül több helyen fokozódik a járvány, így lehetséges, hogy Magyarországot is eléri majd egy második hullám.

Ebből következik, hogy minden lehetséges eszközzel, a lehető leghamarabb meg kell tenni a megfelelő előkészületeket. A nemzeti konzultáció kitöltése és az arra adott válaszok ebben segíthetnek.

A magyar kormány a kilencedik, a koronavírus-járvány és annak gazdasági hatásairól szóló nemzeti konzultációval többek között arra keresi a választ, hogy az emberek milyen további járványügyi védekezési intézkedéseket látnának szívesen. Erre azért van szükség, hogy a kormány a magyarok véleményét figyelembe véve tudjon a lehető leghatékonyabban fellépni az esetleges második hullámmal szemben.

A kormány a járványt illetően több kérdésre is várja a választ.

Az első kérdésben több választási lehetőséget is találunk. A kormány azt kérdezi: a járvány újabb hulláma esetén Ön az alább javasolt intézkedések közül melyiket támogatná? A megjelölhető válaszok pedig a következők: kijárási korlátozás bevezetése, távolságtartás elrendelése, maszkviselés elrendelése, országhatárok lezárása, oktatási intézmények bezárása, áttérés digitális oktatásra, rendezvények korlátozása, a 65 éven felüliek külön vásárlási sávjának fenntartása, a védekezéshez szükséges, eszközök kivitelének korlátozása és az ingyenes parkolás.

Ezenfelül további hat igennel vagy nemmel megválaszolható kérdést tett fel a kormány:

Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

Ön szerint szükség van arra, hogy tovább erősítsük az idősotthonok járványügyi védelmét?

Ön egyetért azzal, hogy a kormánynak arra kell törekednie, hogy a védekezéshez szükséges felszereléseket Magyarországon lehessen előállítani, így csökkentve a kiszolgáltatottságunkat?

A járvány időben való észlelése és a védekezésre való felkészülés érdekében Ön szerint szükség van állandó magyarországi járványügyi figyelőszolgálatra, így csökkentve a kiszolgáltatottságunkat?

Ön szerint a járvány elleni védekezés idején a bankok és multinacionális vállalatok is járuljanak hozzá a védekezés költségeihez?

Ön szerint a kormánynak a járvány elmúltával is fenn kell tartania a munkahelyvédő és -teremtő programokat?

A hétfő reggeli összesítés szerint eddig 396 ezren töltötték ki a Nemzeti Konzultációt – jelentette be az országgyűlésben Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Magyarország sikeresen megnyerte a koronavírus-járvány elleni harc első szakaszát, és ez nagyrészt az időben meghozott intézkedéseknek köszönhető – mondta el Selmeczi Gabriella, a Fidesz képviselője napirend előtti felszólalásában. Beszélt arról is, hogy a járványügyi készültséget fenn kell tartani, amíg nincs vakcina, ráadásul több szomszédos országban rohamosan nő a fertőzöttek száma. Nekünk továbbra is a magyar emberek élete és egészsége a legfontosabb – tette hozzá. Éppen azért fontos a nemzeti konzultáció, hogy minden ember elmondja a véleményét, hogy milyen intézkedések maradjanak érvényben, és milyen lépések kellenek még.

Egyetértési pontok kellenek még akkor is, amikor a baloldal folyamatosan támadja a nemzeti konzultációt – mondta Selmeczi Gabriella. A baloldal minden sikeres intézkedést folyamatosan megtámad, és most fél az emberek véleményétől, ezért is támadja a nemzeti konzultációt.