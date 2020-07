Vége! Elvált Vitray Tamás

Extra

Lokál ,

Tavalyi év végén jelentette be a Kossuth-díjas újságíró, hogy feleségével Kállay Borival úgy döntöttek külön folytatják az életüket. A Ripost most megtudta, már hivatalosan is kimondták a válást.

Mint arról beszámoltunk, Vitray Tamás 87 évesen újra egyedül él. A legendás tévés harminckét év házasság után vált el harmadik feleségétől, Kállay Boritól.

„Már egy ideje hivatalosan is egyedülállóak vagyunk, vagyis igen, kimondták a válást. Nem volt köztünk vita akkor sem, amikor eldöntöttük, hogy külön utakon folytatjuk az életünket és a válás során sem merültek fel nézeteltérések. Tulajdonképpen már okafogyottá vált erről beszélni, hiszen jó ideje lezajlott a tárgyalás” – mondta szűkszavúan a Vitray Tamás a Ripostnak.

Korábban elmondta, hogy mindenben megegyeztek, ő költözött el a közös otthonukból. „Úgy válunk el, hogy tökéletesen megegyeztünk, a bíróságnak nem kell a szemöldökét sem felvonnia, nem lesz vita. (…) Azt hiszem, hogy mindkettőnknek más-más okból bár, de jobb így. Remélem… – mondta akkor a riporter, akit fiai Tamás és Péter, valamint egykori tanítványai segítettek az újrakezdésben.

Hogy ízig-vérig úriemberként szállt ki a házasságából, azt az is jelzi, hogy bár egy korábbi interjújában elmondta, nem rendelkezik megtakarítással, mégsem tartott igényt sem a közös ház felére, sem pedig a közösen vásárolt autóra – írja a Ripost.