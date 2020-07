Végignézni a Balatonon!

Belföld Tatabánya

Kerékgyartó György ,

Közép-Dunántúl – Bizony, van olyan pont a tó környékén, ahonnan szinte az egész Balatont belátni, ilyen a Kossuth-kilátó Mencshelyen.

Érdemes felkeresni, ráadásul most ezt rendkívül kedvezményesen tehetjük meg. A Hol vagy, Kajla? egy országos kezdeményezés, amelynek az a célja, hogy az alsó tagozatosokat és családjaikat arra sarkallja, hogy megismerjék Magyarország értékeit. Ezt egy kis játékkal kötötték össze: aki szeretne részt venni benne, egy pecsételőfüzetben, amely a Kajla-útlevél nevet kapta, pecsétet kaphat azokon a helyeken, ahol megfordult. Az utazás ráadásul ezzel az úti okmánnyal ingyenes a diákok számára. Saját megyénk is kínál érdekességeket, de érdemes távolabbra is utazni, hiszen a cél a kalandozás, a felfedezés.