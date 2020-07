Véglegesítené Karácsony a dugókat okozó biciklisávokat

Belföld

Lokál ,

A Ferenc körúton folytatja a biciklisávok kialakítását Karácsony Gergely főpolgármester, aki állandósítaná a belvárost megbénító gyakorlatát. A budapestiek ugyan támogatják a főváros zöldítésének ötletét, de mint mondják, ezt egy alaposan megtervezett koncepció alapján kéne végrehajtani.

Folytatódik a nagykörúti kerékpársávok kialakítása – a Teréz, az Erzsébet és a József körút után a Ferenc körút is áldozatul esett Karácsony Gergely rögeszméjének.

„Új biciklisáv létesül a Ferenc körúton mindkét irányban, a leendő szakasz a Petőfi híd érintésével összekapcsolja a budai és a pesti bringahálózatot. Az eredeti terveknek megfelelően a Ferenc körúton nem csökken az autók számára biztosított sávok száma” – közölte a BKK.

Bár sávot most nem vesznek el az autósoktól, így is alaposan megnehezítik a körúton közlekedők mindennapjait. Nem is beszélve arról, hogy az alapból szűk sávszélességgel rendelkező útvonal szélső sávjait, még a kerékpárosokkal is meg kell osztani, ami megnövelheti a balesetveszélyt.

A Lokál munkatársa az említett szakaszon járt, és már most tapasztalta a megnövekedett forgalmat. Jelenleg csak táblák jelzik a kerékpársávot, míg útburkolati festés nem látható. A BKK azt közölte lapunkkal, hogy a felfestést lapzártánk után, keddre virradó éjszaka kezdik el, a munkálatok pedig napokig is eltarthatnak.

Időközben az is kiderült, hogy Karácsony Gergely megtartaná a biciklisávokat, amiről nem volt éppen jó véleménye a budapestieknek.

Fotó: Keresztesi Balázs

Az ötlet jó, a megvalósítás katasztrófa – Fontos a kerékpársáv, de sokkal biztonságosabban kellene megoldani, mert ez így senkinek sem jó. Üzenem a főpolgármester úrnak, hogy az nem megoldás, hogy az autósoktól elveszünk egy sávot – mesélte a Lokálnak Krisztina.

Komoly dugók a fővárosban – Nehézkessé teszi a közlekedést és eléggé balesetveszélyes is a körúton kialakított kerékpársáv. Bár, én igyekszem minél kevesebbet használni az autót, a munkámat is motorral végzem, de ettől még sokaknak komoly gondot okoz a közlekedésben az, hogy csak egy sávot tudnak használni – mondta lapunknak Dávid.