Veszélyesebb lett! Mutálódott az influenzavírus

Igazán rossz hírt közöltek a kutatók, akik rájöttek, hogy sikeresebben védekezhet a szervezet immunválaszával szemben az influenza egyik altípusa, miután mutálódott.

A kutatók kimutatták, hogy az influenzavírus egyik gyakori altípusában, a H3N2 törzsben egy olyan mutáció zajlott le, amely gátolja az ellenanyagok kötődését a kulcsfontosságú vírusfehérjékhez, vagyis gyengíti a szervezet immunválaszát a betegséggel szemben. Emiatt nagy valószínűséggel a védőoltásokat is meg kell változtatni.

A Házipatika.com a Science Daily cikkére hivatkozva azt írja, a kutatási eredmények szerint az új mutációt először a 2014-15-ös influenzaszezonban fedezték fel. Akkor még csupán néhány H3N2 influenza törzsben mutatták ki, azóta azonban szinte mindegyik mintában azonosították. A kutatók szerint ennek is szerepe lehetett abban, hogy az elmúlt néhány influenzaszezonban – amelyekben a H3N2 törzsek is dominánsak voltak – a megbetegedések is súlyosabbak voltak az átlagosnál.