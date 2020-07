Extra

Holló Bettina ,

A beutazási korlátozások megakadályozhatják a vírus külföldről történő behurcolását, de fontos, hogy itthon is figyeljünk egymásra. Tartsunk másfél méteres távolságot és viseljünk maszkot!

19 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4366 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3283-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 487 főre csökkent. 76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.

Hazánkban továbbra is járványügyi készültség van érvényben, ami azt jelenti, hogy az egészségügy bármelyik pillanatban készen áll nagyobb számban ellátni koronavírusos betegeket. A készültséget fent kell tartani, ugyanis a járvány továbbra is jelen van, több országban most is erősen terjed. A kormány célja, hogy a vírust határon kívül tartsa, ezért is vezették be a beutazási korlátozásokat, a hatósági házi karantén jelenleg 6553 főnél van érvényben. Így megakadályozhatjuk a vírus külföldről történő behurcolását, és itthon biztonságban maradhatunk.

Mindig legyen nálunk maszk!

A maszkviselés továbbra is kötelező a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben. A maszknak a szájat és az orrot is el kell takarnia, fontos, hogy rendszeresen mossuk, és ne adjunk kölcsön másnak. Igyekezzünk távolságot tartani, vigyázzunk egymásra!