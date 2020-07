Zoltán Erika hat éve találkozott először eltitkolt testvérével

Extra

Kiss Nóra ,

Zoltán Erikának édesapja révén három féltestvére is született, akik közül a mindössze fél évvel fiatalabb Tündével 2014-ben találkozott először. A két nővér azóta elválaszthatatlan, többször is meglátogatták egymást, és rendszeresen beszélnek telefonon. Az énekesnő elmondása szerint vele alakult ki a legszorosabb testvéri kapcsolat.

Zoltán Erika hatéves volt, mikor édesapja Németországba utazott munkát vállalni. A kint töltött évek alatt azonban beleszeretett egy másik nőbe, akit a válása után el is vett feleségül. Az énekesnő 23 éves volt, mikor az új házasságból megszületett Jenny, majd két évre rá öccse is. 2014-ben pedig találkozhatott édesapja egy korábbi viszonyából született, eltitkolt harmadik testvérével, aki mindössze fél évvel fiatalabb Erikánál.

− Hálás vagyok a sorsnak, amiért megajándékozott Tündével. Ő Amerikában él, de amióta egymásra találtunk, tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen beszélünk videóhívással. Voltunk már a családommal meglátogatni őket, és ő is járt már Magyarországon. Igyekszünk bepótolni az elszalasztott éveket. Ha vége ennek a járványnak, szeretnénk újra összehozni egy személyes találkozót, mert nagyon hiányzunk egymásnak − mondta a Lokál Extrának Erika, aki Tündét érzi magához a legközelebb.

„Tündével a legszorosabb a kapcsolatom”

− A Németországban élő két testvéremet sokszor láttam, hiszen az ő édesanyjukkal 28 évig élt együtt az édesapám. Velük is szoktunk olykor találkozni és beszélni, de Tündével a legszorosabb a kapcsolatom. Nagyon egyformák vagyunk kívül-belül, azonos az értékrendünk, az ízlésünk, és egy korosztály is vagyunk. Ő is hosszú évek óta boldog házasságban él, akárcsak én Robival. Két gyermekük van, a kisebbik egyidős Zoéval. A sok hasonlóság miatt sokkal jobban megértjük egymást. Persze Jennyt és az öcsémet is nagyon szeretem, már Tündével közösen is meglátogattuk őket néhány éve, és tervezzük a következő testvéri találkozót.

Évtizedek után tudott megbocsátani

Az 58 éves énekesnő édesanyja a csalódás után egyedül maradt, és egy szem lányába kapaszkodott, ami sokszor volt terhes Erikának.

„Amikor megjelent az első lemezem, visszahallottam, hogy apám milyen büszke rám. Na az kihozta belőlem az ördögöt! Egyre kevésbé akartam vele találkozni. Sok-sok évbe telt, mire fel tudtuk oldani a bennem gyűlő haragot. Ebben sokat segített Zozi, aki ugye az unokája. Szerencsére végül úgy ment el, hogy volt még majdnem hat gyönyörű évünk együtt. Örülök neki, hogy mindent rendbe tudtunk tenni, és a sors úgy intézte, hogy visszakaptam az édesapámat” − vallott a Blikknek.

„Aput imádták a nők”



„Apukám nagyon jóképű ember volt, kellemes stílussal, jó dumával, minden hangszeren játszott. Nagyon értett a nők nyelvén, akik imádták, igazi Casanova volt” − mesélte korábban lapunknak Erika.