Zsolt: Sokkolt, hogy meddő vagyok, de végül apa lettem

A férfimeddőség tabutémának számít, pedig mindig van remény, ezt bizonyítja Zsolt története is, amelyet megosztott a Lokállal. A férfi ma már büszke apuka, de amikor megtudta, hogy meddő, rosszul lett. Fontos, hogy időben forduljunk szakemberhez, tavaly óta államilag finanszírozott meddőségi centrumok is vannak országszerte, ami óriási segítség a pároknak.

Magyarországon körülbelül 150 ezer pár várja izgatottan, hogy velük is megtörténjen a csoda, és végre megfoganjon a gyermekük. Amihez másoknak elegendő néhány próbálkozás, az majdnem minden hetedik magyar pár számára csupán álom. Éppen ezért fontos a meddőség női oldala mellett a férfiakéról is beszélni. Az esetek többségében ugyanis a probléma kezelhető, így volt ez Zsoltéknál is.

– Rendben volt az életünk: szerelem, házasság, jó fizetés, és úgy döntöttünk, hogy jöhet a baba. Illetve csak jöhetett volna, egy, másfél év próbálkozás után kiderült, hogy meddő vagyok – kezdte a Lokálnak Zsolt, akit sokként ért, amikor megtudta, hogy korábbi párjával miatta nem jött össze a baba.

– Elmentem egy andrológushoz (férfigyógyászat, például a férfimeddőséget, merevedési zavarokat kezelő szakember – a szerk.), rutinvizsgálatnak indult, de sokkos állapotban mentem haza. Az orvos behívott a vizsgálóba, hellyel kínált, ekkor éreztem, hogy baj lehet, majd kedvesen, de egyértelműen tudtomra adta: meddő vagyok. A több millió hímivarsejtből csupán pár darab volt, amely célba érhetett volna. Rosszul lettem, a feje tetejére állt a világ. Szédültem, hányingerem lett, és percekig nem tudtam felállni a székből. Végül összeszedtem magam, hazamentem, és mindent végigbeszéltünk a párommal. Neki is át kellett esnie egy kisebb műtéten, de utána ő tulajdonképpen már teljes mértékben fogamzóképes volt – magyarázta a férfi, aki elmesélte, hogy évekig próbálkoztak a lombikprogrammal, mire végre megfogant a kisfiuk.

– Három sikertelen lombikpróbálkozás, három vetélés. Pokoli fájdalom volt végignézni, és tudni, hogy miattam szenved a párom. Persze ő soha egyetlen szóval sem utalt erre, engem azonban mardosott a lelkiismeret-furdalás. Nem is nagyon beszéltünk róla mással, a családból és a barátaink közül is csak a legszűkebb körben tudták néhányan, hogy mivel küszködünk. Ma már másképp csinálnám, hiszen miután elmondtuk, többen mesélték, hogy hasonló problémával küzdöttek – mondta Zsolt, aki ma már egy 10 éves fiú büszke édesapjaként adott tanácsot sorstársainak.

– A negyedik lombik végül sikeres lett, és velünk is megtörtént a csoda. Elképesztő öröm volt, amikor végre összejött, de nem tudom, hogy volt erőnk végigcsinálni. Aki most szembesül a problémával, én azt mondanám, hogy beszéljen róla, kérjen minél előbb segítséget, és ne adja fel. De ne csak orvoshoz, hanem pszichológushoz is járjanak, mert nehéz lesz, ám a kisfiam mosolya minden korábbi szenvedésért kárpótol.

Van megoldás

Dr. Balogh István, a Budai Irgalmasrendi Kórház (BIK) andrológiai szakmai vezetője szerint sokak számára van megoldás. – A terméketlenséggel küzdő férfiak mintegy 30–60 százalékánál nem tudjuk megállapítani az okot. A helyzet mégsem reménytelen, ha időben gondolunk a gyermekvállalásra. Ugyanis egyre több speciális tesztet használunk, amelyek segítenek a pontos diagnózis felállításában. A BIK-ban is elérhető egy olyan új eljárás, amellyel kvázi bele tudunk lesni a hímivarsejt „fejébe”. Fontos, hogy a párok tagjait párhuzamosan, egy időben vizsgáljuk ki. Ha diagnosztizáltuk a pontos okot, gyakran egyszerű gyógyszeres kezelések is segítenek – mondta a Lokálnak.