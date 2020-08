A Kúria előtt a józsefvárosi menza ügye

Belföld

Lokál ,

Már a Kúria asztalán a józsefvárosi menza ügye! Pikó döntése miatt július közepén jókora tömeg gyűlt össze a józsefvárosi polgármesteri hivatal előtt, mert elegük lett a polgármester eddigi ámokfutásából.

A tüntetésről videó is készült.

Mint arról beszámoltunk, Budapest VIII. kerületében: két szolgáltató között a pad alá esett a közétkeztetés, így sok nyugdíjas uzsonnaidőben kapta meg az ebédet, leves és desszert nélkül. Mindez Pikónak köszönhetően történhetett meg, ugyanis a polgármester közbeszerzés nélkül, a koronavírus okozta veszélyhelyzetet kihasználva cserélt szolgáltatót a helyi közétkeztetésben.

Nem sokkal később a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai az Eurest Étteremüzemeltetési Kft. XVIII. kerületi főzőkonyhájában csaknem 32 kiló olyan élelmiszert találtak, amelynek egyrészt lejárt a szavatossága, másrészt kétséges az eredete.

Június végén a Közbeszerzési Döntőbizottság 50 millió forintra büntette a VIII. kerületi önkormányzatot Pikó András döntéséért. A döntés szerint, Pikó törvénytelenül váltott szolgáltatót a közétkeztetésben a járványhelyzet alatt.

Ezzel együtt az új szolgáltató is 5 millió forintos büntetést kapott ugyanezért az üzletért.

Most kiderült, Pikó András megtámadta a határozatot, arra hivatkozva, hogy közérdek a közétkeztetés, ezért adjon halasztást a bíróság, egyelőre ne legyen semmis a szerződés, és ne kelljen még bírságot fizetni. A Fővárosi Törvényszék most kimondta: fizetni kell, de a szerződés semmissége még nem lép hatályba. Csakhogy a Közbeszerzési Döntőbizottság rögtön fellebbezett a döntés ellen, ezért most a Kúria elé kerül a józsefvárosi menza ügye.

Információk szerint, a VIII. kerületi Városháza egyre inkább eluralkodik a félelem. Már Pikóék sem biztosak abban, hogy a történtek után a Közbeszerzési Döntőbizottság nem meszeli el a sebtében kiírt új közétkeztetési pályázatot. Ebben az esetben pedig teljes lesz az összeomlás. A bölcsődei főzőkonyhák már most sem nagyon tudnak megbirkózni a feladattal, hogy elég ételt adjanak a rászorulóknak, egyetlen fogás, konzerv, vagy még az sem jut a gyerekeknek és az időseknek. A legfontosabb kérdés az, mi lesz itt szeptemberben, a tanév kezdetekor, amikor nagyságrendekkel több lesz az éhes száj?!