A legforróbb napokon is irány a Plázs

Végre itt az igazi kánikula, az időjárásnál pedig csak az éjszakai bulik forróbbak a Plázson. Aki szereti a tengerparti életérzést és a napfényes nappalokat szívesen fordítja holdfényes éjszakákba, azoknak a Plázs ezen a hétvégén is jó választás lehet, ahol több helyszínen is zajlanak a bulik.



A siófoki Plázs a balatoni buliélet lüktetése. Ahogy megszokhattuk, péntek este ezúttal is Metzker Viki rendel az Arénában, akihez ezúttal T. Danni barátja ugrik be játszani, míg a Music Teraszon most is elmerülhetünk a hűsítő habokban és ütemekben a Habpartyn.

Szombaton, miután rápihentünk a parton az éjszakára, három party közül is válogathatunk. Az Arénában a Hódítás Éjszakája ✘ Lights OFF bulin mindenki kedve szerint jelezheti, mit vár az estétől, a karszalagok ugyanis a közlekedési lámpa fényei szerint választhatók, azaz jelezhetik, hogy a bulizó foglalt vagy nyitott az ismerkedésre. A reggelig tartó táncról Nia,

Jackwell, Jauri, Adam Ajkay, Marko Crown, Adam Bash és Sarah Hawk gondoskodnak. Mindeközben a Music Teraszra a Wannabe Beach költözik be a 90-es és a 2000-es évek legmenőbb slágereivel, míg a homokot Steve Judge és vendégei, Steve Valentine, Regan és R92 muzsikájára rúghatjuk naplementétől napfelkeltéig.

Egy átmulatott éjszaka után nincs is jobb másnapi program, mint elheverni a Plázs egyik napágyán és csodálni a Balatont, míg az aktívabbak sportolhatnak vagy megmérettethetik magukat az egész nyáron át tartó amatőr strandröplabda kupán is. A sportosabbak készülhetnek az augusztus 15-16-i Just Clear Beach Fitness Fesztiválra, míg jövő hétvégén bulifronton megidézzük a Palace szellemiségét a Palace Summerrel és lesz Rakonczai Piano est is, de hamarosan még több koncerttel jelentkezik a még szeptemberben is programokkal készülő Plázs.