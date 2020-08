Az amerikai kormány 15 millió dollár értékű segélyt küld Libanonnak

Külföld

MTI ,

Washington 15 millió dollár értékű segélyt küld a robbanás sújtotta Bejrútba – jelentette be pénteken a USAID, az amerikai kormányzat nemzetközi fejlesztési hivatala.

A segélyszállítmányban élelmiszereket és gyógyszereket szállítanak a libanoni fővárosba. Az élelmiszer a tervek szerint három hónapra és 50 ezer ember, a gyógyszer pedig szintén három hónapra és 60 ezer ember ellátására lesz elegendő.

“A libanoniak mellett állunk e nehéz helyzetben” – hangsúlyozza a USAID által kiadott közlemény. A kormányszerv leszögezte azt is, hogy az Egyesült Államok “régóta támogatja a libanoniak törekvését a gazdasági fellendülésre és a korrupciótól és külföldi befolyásoktól mentes felelős kormányzásra”.

Segélyszállítmányokat küld Bejrútba az amerikai hadsereg is. Frank McKenzie tábornok, az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (Centcom) főparancsnoka csütörtökön jelentette be, hogy három katonai repülőgép élelmiszert, gyógyszert, palackozott vizet szállít Bejrútba. Az első gép csütörtök este már fel is szállt Katarból, az ottani amerikai légitámaszpontról. McKenzie tábornok is jelezte, hogy az amerikai kormányzat kész további segítséget nyújtani Libanonnak “e szörnyűséges tragédia idején”.

Pénteki közleményében a USAID kiemelte azt is hogy az amerikai kormányzat már 41,6 millió dollárral segítette Libanon koronavírus-járvány elleni küzdelmét.