Az ország legnagyobb horror szabadulószobáját építik a VII. kerületben

6 hónapja egy 14 fős kreatív csapat tervezi a Neverland legújabb, 250 négyzetméteres horror tematikájú szabadulószobáját. Az építkezést szeptemberben kezdik meg, a munkálatokba hollywoodi filmstúdióknak dolgozó díszlet és speciális effekteket készítő cégeket is bevontak. Külön filmes stáb dolgozik a szobán belül látható videókon, melyekhez Hevér Gábor, a „magyar Leonardo DiCaprio” kölcsönzi a hangját.

„A tervezésbe és kivitelezésbe Hollywoodi filmstúdióknak dolgozó díszlet és speciális effekteket készítő cégeket is bevontunk. Mellettük művészeket, műszerészeket, mérnököket, dizájnereket, díszlettervezőket, hangmérnököket is felkértünk. Külön filmes stáb is dolgozik a szobán belüli kis videókon, együtt dolgozunk többek között Hevér Gáborral, Leonardo Dicaprio magyar hangjával szinkronszínészi feladatokban” – mondta Josep Zara a Neverland ötletgazdája és alapítója.