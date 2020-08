Brutális erőszakba torkollott a libanoni kormányellenes tüntetés – Fotók! (18+)

Külföld

Előrehozott parlamenti választások kiírását javasolta szombaton Haszan Diáb libanoni kormányfő, miután több ezer ember követelte Bejrút belvárosában a kormány és a politikai elit távozását a bejrúti kikötőben kedden bekövetkezett pusztító erejű robbanást követően, ahol az összecsapásokban egy rendőr meghalt.

“Előrehozott választások nélkül nem tudunk kilábalni ebből a válságból” – olvasta fel közleményét a libanoni kormányfő. Diáb hozzátette, hogy nem ő a felelős az ország hónapok óta tartó gazdasági és politikai válságáért. Elmondta azt is, hogy még két hónapon át kész hivatalban maradni, amíg a politikai erők megállapodnak az előrehozott választások kiírásáról. “Én a változásra vágyó libanoniakkal vagyok” – szögezte le Diáb.

Pár órával korábban ezrek gyűltek össze Bejrút belvárosában, és a kormány és a politikai elit távozását követelték. Tiltakozók egy csoportja kövekkel és botokkal dobálta meg a rendőröket, és át akarták törni azt a kordont, amellyel a rendőrség a parlamenthez vezető utat lezárta. A rendőrség könnygázt és gumilövedéket is bevetett a tiltakozók ellen. A helyi tévé élő adásában vérző embereket lehetett látni. A helyi vöröskereszt információi szerint több mint százan megsebesültek, 30-nál is több embert kórházba kellett vinni. Az erőszaknak legalább egy halálos áldozata is van, egy rendőr meghalt.

Valamivel távolabb nyugalmazott katonatisztek vezetésével tiltakozók rohamozták meg a libanoni külügyminisztérium épületét, melyet kikiáltottak a “forradalom főhadiszállásának”.

A tévében élőben közvetített támadást akkor hajtották végre, amikor a biztonsági erők nagy erőkkel vonultak fel a belvárosban, ahol több ezer tiltakozó követelte a politikai elit távozását. Az ottani összecsapásoknak a libanoni vöröskereszt szerint mintegy 130 sebesültjük van.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint több tucat tiltakozónak sikerült behatolni a külügyminisztérium épületébe, ahol a kormány és a politikai elit elleni jelszavakat skandáltak, és elégették Michel Aun államfő portréját. Az épület bejáratánál hatalmas transzparenst feszítettek ki, melyen az áll, hogy “Bejrút a forradalom fővárosa”.

“Itt kitartunk. Felszólítunk minden libanonit, hogy foglalják el az összes minisztériumot” – kiabálta egy hangosbeszélőbe egy tiltakozó az épületnél.

Libanon már a keddi robbanás előtt is hónapokon át forrongott. 2019 ősze óta hatalmas tüntetések voltak országszerte, az ország gazdasága és a libanoni font értéke mélyrepülésbe kezdett, és a tömegek követelték az általuk a válságért felelősnek tartott politikai elit távozását.

Kedden hatalmas robbanás rázta meg a libanoni fővárost. Több mint 2700 tonna, évek óta a kikötőben tárolt ammónium-nitrát robbant fel, ami miatt legalább 150 ember meghalt, mintegy hatezren megsérültek és százezrek otthona vált lakhatatlanná Bejrútban. A detonációt követően kiderült, hogy illetékesek éveken át rendszeresen figyelmeztették a hatóságokat, hogy a hatalmas mennyiségű ammónium-nitrát kikötői tárolása veszélyt jelent, de végül senki nem tett semmit, hogy a vegyszert elszállítsák a raktárból. Ezt követően egymásra mutogatás kezdődött, és a hatóságok 19 embert őrizetbe vettek, köztük a bejrúti kikötő és a vámhivatal vezetőjét.

A parlament épülete előtt tűz ütött ki, lövöldözésről is érkeztek hírek, de a parlamenti őrség cáfolta ezeket.

A kormányellenes tiltakozásokon kirobbant erőszak miatt a helyi vöröskereszt 117 sebesültet látott el a helyszínen, 55 embert pedig kórházba kellett vinni.

A külügyminisztérium épületét nyugalmazott katonatisztek vezetésével tiltakozók rohamozták meg, és az épületet a “forradalom főhadiszállásának” nyilvánították. Onnan szólították fel a tiltakozókat, hogy foglalják el az összes minisztériumot. Szombat este az AFP francia hírügynökség arról számolt be, hogy a külügyminisztériumból a hadsereg kiszorította a behatolókat.

A zavargások miatt az Egyesült Államok bejrúti nagykövetsége is közleményt adott ki, melyben azt írták, hogy az Egyesült Államok támogatja az emberek békés tiltakozáshoz való jogát, és minden felet felszólított, hogy tartózkodjanak az erőszaktól.

“A libanoniak olyan vezetőket érdemelnek, akik meghallgatják őket és képesek irányt váltani, hogy kielégítsék a nép átláthatóság és elszámoltathatóság iránti vágyát” – írta a nagykövetség.