Dupla teher a túlsúlyos iskolatáska

A családok idén megtapasztalhatták az online oktatás terheit, szeptembertől viszont ismét a hagyományos tanítás kilókban mérhető súlyával indulnak a gyerekek az iskolába. Az iskolatáskák az elmúlt években egyre nehezebbek lettek: a kisiskolások gyakran a testsúlyuk 10 százalékát is meghaladó tömegű hátitáskát cipelnek, ami nem csupán a gerincoszlopnak, de a nagy ízületeknek – mint például a térd, a csípő – is megterhelő.

A naponta cipelt iskolatáskák súlyát tovább növelik a gyerekeket is sújtó életmódbeli terhek: a mozgásszegény életmód, a helytelen étkezési szokások és az egyre jelentősebb társadalmi problémát jelentő túlsúly. Mindezek együttesen komoly terhelést jelentenek a gyerekek izomzatára, csontozatára és ízületeire is, sok esetben vezetnek többek között korai lúdtalp, kalapácsujj, bokasüllyedés, deformációk, valamint a gerinc oldalirányú görbületei kialakulásához.

A szakértők és a nemzetközi ajánlások is azt javasolják, hogy a táska súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10, de legfeljebb 12,5 százalékát. Ez pedig egy 30 kilós gyermek esetében sem éri el a 4 kilogrammot. A szülőknek korlátozott ráhatásuk van arra, hogy pontosan mi kerül majd az iskolatáskába, ezért fontos, hogy legalább arra figyeljenek, hogy a kiválasztással segítsék megelőzni mozgásszervi elváltozások kialakulását.

„Egy jó iskolatáska sok szempontnak megfelel – foglalta össze Farkas Ildikó, a Wáberer Medical Center gyógytornász mozgásterapeutája. Vásárláskor nemcsak azt kell figyelembe vennünk, hány éves és milyen magas a gyermek, hanem azt is, hogy milyen célra fogja elsősorban használni, tankönyvek vagy inkább sportfelszerelés kerül majd bele. Vegyük figyelembe azt is, hogy fényvisszaverő legyen, ami növeli a biztonságot, és az sem árt, ha vízlepergető anyagból készült. A legfontosabb szempont a gyerek elégedettségén túl azonban a mozgásszervi egészsége, azon belül is a gerince védelme.”

A gyógytornász kiemelte, a legfőbb követelmény, hogy a táskának ne egy, hanem két megfelelő szélességű vállpántja legyen, és mindkét vállra felvegye a gyerek: „Semmiképpen se használjunk egy oldalon viselhető vállpántos táskát! Az sem megoldás, ha keresztbe vetjük magunk előtt a pántot, hiszen így is egy oldalra kerül az összes súly, ami hosszú távon nyak-, illetve vállövi panaszokat, gerincferdülést, izomfeszülést és fájdalmat okozhat. A széles pántok kényelmesebbek és segítik a helyes súlyelosztást is” – hangsúlyozta a szakember. Praktikus, ha a táskának a mellkasnál és a medence magasságában további pántjai vannak, ezek egyrészt megakadályozzák a vállpántok lecsúszását, másrészt hozzájárulnak a gerinc tehermentesítéséhez, a jobb súlyelosztáshoz.

A párnázott, merevítővel ellátott háttámasz megakadályozza a rossz illeszkedést, biztos támasztást ad. Ha a hátsó rész vagy a merevítő állítható, később is a gyermek testmagasságához igazíthatjuk, hiszen az ökölszabály az, hogy a táska ne legyen magasabb és szélesebb, mint a gyermek törzse. Hogyan viselje helyesen a gyermek? A gyógytornász kiemelte, hogy a legjobb, legergonomikusabb táska sem ér sokat, ha a gyermeknek megfelelően viseli: „A helyes tartáshoz állítsuk be a vállpántokat kellően szorosan úgy, hogy a táska teteje a lapocka felső részénél helyezkedjen el, alja ne ütődjön minden lépésnél a gyermek derekához.

Figyeljünk rá, hogy a pánt ne legyen túl szoros. Az sem helyes, ha túl hosszúra hagyjuk a pántot. Gyakran látni, hogy a gyerekek görnyedten, rendellenes testtartással cipelik a táskát, előrehajolva, a fejüket felszegve, így őrizve meg az egyensúlyukat. Ez hosszú távon nyaki panaszokat, fejfájást okozhat.” Sokan gurulós iskolatáskát választanak, ezeknél se feledkezzünk meg arról, hogy a gyerekeknek ezt is számtalanszor meg kell majd emelniük: a tömegközlekedésen, a járdaszegélyeknél, a lépcsőkön és az iskolában is. Ezért ellenőrizni kell, hogy a gyermek valóban elbírja-e majd a megrakott táskáját. A gerinc és a csontok egészséges fejlődésének ingere a terhelés és a mozgás. A helyesen beállított, megfelelő minőségű és súlyú iskolatáska nem akadályozza, hanem elősegíti a gyermek megfelelő fejlődését. A Wáberer Medical Centerben működő Wáberer Ortopédiai Központ szakemberei átfogó tapasztalatokkal rendelkeznek a mozgásszervi panaszok kezelésében.

Mit és hogyan – tippek az iskolatáskához

 Lehetőleg ne legyen nehezebb a gyerek testsúlyának 10 százalékánál

 Ne legyen magasabb és szélesebb, mint a gyermek törzse

 Legyen két megfelelő szélességű vállpántja és kiegészítő pántjai

 Mindig két vállon hordja a gyermek

 Legyen benne háttámasz

 Legyen rajta fényvisszaverő, vízlepergető és vízálló anyagból készüljön

 A vállpántokat állítsuk be kényelmesen, kellően szorosra