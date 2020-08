Lupa Duma – Costes vacsorával

Belföld

Tengerparti hangulat, fergeteges humor és fine dining vacsora – ezt kínálja Budapest tengerpartja, a Lupa, augusztus 12-én 19 órától, a Lupa Beach Arénában.



Tavaly hatalmas sikerrel szerepeltek a Dumaszínház stand-up komédiása a Lupa Beachen. Idén – immár hagyományszerűen – újra Budapest tengerpartjának vendégei lesznek Magyarország legnagyobb „dumásai”. Az All Stars csapatban ezúttal Kőhalmi Zoltán, Kovács András Péter és Felméri Péter szórakoztatja a nagyérdeműt, aminek a pálmafás, fehérhomokos beach adja a díszletét. Az este – a humorfalatkák mellé – egy komplett Costes menűsort is kínál, ugyanis az előadás mellett a Costes Beach Club gasztroestjére is lehet jegyet váltani és megkóstolni az étterem erre az alkalomra készült ételsorát, mely egy Andalúz gazpachoval indít, majd érkezik a lassan főtt marha oldalas, nyári paradicsom- és grillezett szívsalátával, desszertként pedig egy csokoládé delice teszi fel a koronát. Mindehhez külön italcsomag is rendelhető.