Másfél millió közelében a nemzeti konzultációs kérdőívet kitöltők száma

Belföld

MTI ,

Már közelít a másfél millióhoz a nemzeti konzultációs kérdőívet kitöltők száma – közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Hírlappal.

A napilapnak adott interjúban hangsúlyozta: Magyarország sikeresen védekezett a koronavírus-járvány első szakaszában.

Azért, mert erős és cselekvőképes kormányunk van, stabil parlamenti háttérrel, a Fidesz-KDNP kétharmados többségével. Időben meghozott és hatékony döntések születtek, amelyeket a magyarok – rendkívül fegyelmezetten, egymást is segítve – be is tartottak, mozgósítottuk az egészségügy emberi, szakmai és anyagi tartalékait, az orvosok, ápolók, mentők erőn felül teljesítettek. A rendőrök és honvédek pedig biztosították a közellátáshoz szükséges közrendet, közbiztonságot, az ország békéjét – közölte.

A sikeres védekezés kulcsa a miniszterelnök által irányított, példaértékű nemzeti összefogás volt. Ezt támadta hazug módon, aljas és sunyi politikai szándékok alapján a baloldal. Bár a vírus nem válogat, Gyurcsány és szekértolói képtelenek kibújni a bőrükből, a DK-tól az MSZP-n és Karácsony Gergely pártján át a Jobbikig ismét bizonyítékát adták annak, hogy a magyarok még ilyen példátlanul kritikus időkben, a pandémiás veszélyhelyzetben sem számíthatnak rájuk – mondta Németh Szilárd.