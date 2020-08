Megszólalt az országot elárasztó dizájnerdrog egyik fogyasztója: “Azt hittem, hogy meghalok”

Belföld

Lokál ,

A Ripost beszámolója szerint még a dílerek sem tudják, mi van a legújabb dizájnerdrogban, a bikában.

Sem a dílerek, sem pedig a fogyasztók nem tudják, mit is tartalmaz valójában a vadiúj gyilkos dizájnerdrog, a bika. Mint arról korábban a is beszámolt: az új szer májusban árasztotta el Magyarországot, azóta több vidéki és budapesti helyszínen is megjelentek a görcstől fetrengő vagy éppen zombiként tántorgó emberek, 11 fogyasztó pedig bele is halt a szedésébe.

Bizony, sajnos még maga a díler sem tudja, mi az, amit valójában terjeszt. Pár kattintással megrendelheti kínai oldalakról, méghozzá akár több tíz kilós kiszerelésben is a szintetikus szert, amelynek csak a gyártók ismerik a pontos összetevőit, így fogalma nincs arról, mit ad oda a fogyasztóknak.

A Borsnak sikerült beszélnie egy korábban dizájnerdrogokat fogyasztó budapesti férfival, aki elmondta: nem véletlenül hagyott fel a szintetikus szerek szedésével.