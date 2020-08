Orbán Viktor: A járvány második hullámára készülünk

Belföld

Az emberek segítségét kéri a védekezésben a miniszterelnök, aki a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt kérte a polgároktól, hogy viseljenek maszkot azokon a helyeken, ahol ez a szabály. „A közjózanságnak van jelentősége, fontos, hogy aki beteg, ne menjen emberek közé” – fogalmazott a rádiós interjúban Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy már jobb a helyzet, mint az első hullám idején, sokkal felkészültebben néznek szembe a koronavírussal. Hamarosan a nyilvánosságnak is bemutathatják a koronavírus-járvány elleni védekezésben segédkező speciális egységet – mondta Orbán Viktor.

Szavai szerint arra is készülnek tervek, hogy a pandémia által erősebben sújtott területeket, régiókat is elkülönítsenek. A kormányfő az emberek józan ítélőképességének és belátásának a fontosságát is hangsúlyozta a sikeres védekezésben. Kiemelte: a nemzeti konzultáció is azért fontos, hogy lássák, mely intézkedéseket fogadnak el az emberek.

Orbán Viktor kormányfő emlékeztetett, hogy a szerdai kormányülésen zöld jelzésűből sárgává kellett minősíteni Spanyolországot, mert az odautazás felelőssége most egy nagyságrenddel megnőtt.

– Ha már utaznak az emberek, akkor inkább a szomszédos országokba menjenek, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és Horvátország rendben van – húzta alá, hozzátéve: sajnos a másik három szomszédos országról ez nem mondható el. A miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy az emberiség rendezettebben fordul rá a járvány második hullámára. Hozzátette: Magyarországon meglesznek az egészségügy átalakításának lépései, amelyek nagyobb eszközt és lehetőséget nyújtanak a tökéleteshez közelítő védekezésre.

A koronavírus vakcinakutatások kapcsán Orbán Viktor kiemelte, várhatóan még hónapok telnek el, mire elkészül a hatékony és biztonságos oltóanyag. – Nem akarom az állampolgárokat elkeseríteni, de a vakcinát versenyben fejlesztik, több gyógyszergyár, több kutatóintézet dolgozik kegyszerre. Ez jó, mert egymást hajtják. De amikor majd kijön, akkor vitatni fogják, nem számolhatunk azzal, hogy világos értékelést kapunk – fogalmazott, megjegyezve, egyelőre annyit tehet az ország, hogy leadja a rendeléseit.

A miniszterelnök felidézte: a kormány 5 millió adag vakcinára kötött le kapacitást. A járvány második hulláma elleni védekezésnél a kabinet nagy mértékben támaszkodik majd a nemzeti konzultáción beérkező javaslatokra.

Orbán Viktor arra is emlékeztetett: augusztus végéig hosszabbították meg a kérdőívek beküldésének a határidejét.

Minden Magyarország területére illegálisan belépni akaró, az ellenőrzést elkerülő bevándorló biológiai, egészségügyi fenyegetést jelent Magyarország számára, amit bármi áron meg kell akadályozni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban.

A kormányfő kifejtette, a migráció és a koronavírus-járvány összekötésével nem szabad olyan képet teremteni, hogy minden migráns biológiai bomba, de néhányan valóban azok, és a baj az, hogy nem tudják, kik.

Ezért minden illegálisan belépőre potenciális fertőzőként kell tekinteni – jelentette ki.

Hangsúlyozta: ez egy túl szigorú kijelentés az “emberi jogi harcosoknak”, akiket ő “libernyákoknak” hív, de szerinte a magyaroknak az önvédelem logikájával kell gondolkodniuk.

Orbán Viktor aláhúzta, azt kérte a belügyminisztertől, hogy a rendőrök és a katonák – ahogy eddig is, ezután is – férfiasan lépjenek fel és állítsanak meg minden illegális határátlépést, mert az már közegészségügyi kockázatot is jelent.