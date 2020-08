Sarc vár a budavári autósokra

Belföld

Megszüntetné a budavári lakosok ingyenes parkolását V. Naszályi Márta baloldali polgármester az I. kerületben. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a parkolási rendelet módosítását, a Várban élők óránként 580 forintért parkolhatnának a saját lakásuk előtt – írja szombati számában a Magyar Nemzet a helyi Fidelitas elnökére hivatkozva.

Mint a lap felidézi, a kampány alatt vetette fel először V. Naszályi Márta, hogy módosítani kellene a parkolási rendeletet, amit a szeptemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalnak.

A jelenlegi gyakorlat szerint a lakók alanyi jogon kapnak ingyenes parkolási engedélyt az első autójukra, a másodikra már évi 130 ezer forintos parkolási díjat kell fizetni. “A polgármester úgy gondolta, hogy a jelenleg ingyen parkoló helyi autósok évi 130 ezer forint “kedvezményt” kapnak, ami szerinte igazságtalan az autót nem használókkal szemben. Az új rendszer szerint háztartásonként vagy személyenként (még kidolgozás alatt van) harmincezer forintos jóváírást kapnának a helyiek az önkormányzattól, és ezt költhetnék el bármilyen közlekedésre, de akár parkolási is díjra is beváltható lenne” – ismertette a polgármester elképzeléseit Gulyás Gergely, a helyi Fidelitas elnöke, aki szerint ez a döntés jelentősen megsarcolná a családokat, miközben az önkormányzat költségvetésében is nagy deficitet okozna.

Megjegyezte: úgy tudják, a Momentum kihátrálni látszik V. Naszályi mögül. Jó eséllyel az ő közreműködésükkel sikerül megpuccsolni ezt a kezdeményezést – mondta, hozzátéve, hogy az ügyben erős civil összefogás formálódik. Elmondása szerint sokan jelezték, hogy hajlandók mindennap kivonulni az önkormányzat elé, amíg a tervezetet vissza nem vonja a polgármester, mert annyira súlyosan sérti a kerületben lakók érdekeit.