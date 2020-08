Szentkirályi Alexandra: Szeptember 1-jén hagyományosan indul az iskola

Belföld

A kormányszóvivő kiemelte: jelenleg még nem indokolt digitális oktatással helyettesíteni a hagyományosat, de folyamatosan értékelik a helyzetet – írja a Ripost.

Szentkirályi Alexandra a Facebook-on közzétett posztjában arról is ír, hogy ugyan egyelőre úgy látják, nem indokolt a digitális oktatással helyettesíteni a hagyományosat, azt is figyelembe kell venni, hogy sok országban jelentősen nő a fertőzöttek száma, és a hazai adatok is óvatosságra intenek. Ezért a kormány, az Operatív Törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a helyzetet és szükség esetén további intézkedésekről dönt.

A kormányszóvivő kiemeli: az iskolák protokollt fognak kapni a járvány elleni védekezést segítő teendőkről, és továbbra is fontos, hogy a beteg gyermekeket a szülők ne engedjék majd iskolába.

Hozzáteszi: a veszélyhelyzet idején elrendelt és sikeresen működő tantermen kívüli, digitális munkarendben gyűjtött tapasztalatokat és eredményeket az EMMI, az iskolák és a pedagógusok is elemzik, és szakmai egyeztetéseket követően a hagyományos iskolarend keretében is alkalmazzák.