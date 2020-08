Ezeket a szigorításokat jelentett be a kormány

Belföld

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón közölte, hogy milyen döntésekre jutott a kormány a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként.

Ahogy azt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a nap folyamán bejelentette, a kormányülés után hivatalosan közlik a kormányinfón azokat a szigorításokat, melyeket annak érdekében hoztak, hogy lelassuljon a koronavírus ismételt elterjedése – írja a Ripost.

Az új szabályokat a Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette.

Európában a járvány második hulláma elkezdődött



Gulyás Gergely bejelentette, hogy szeptember 1-től új intézkedések lesznek Magyarországon. Európában a járvány második hulláma elkezdődött.

A behurcolás veszélye továbbra is fennáll



A Miniszterelnökség vezetője szólt arról is, hogy még a magyar pénteki kimagasló fertőzési adat is jónak számít európai szinten. A behurcolás veszélye fennáll, a fertőzések eredetének többsége külföldi – tette hozzá. Egyszerre kell az idősek biztonságáról, és az iskolakezdés biztonságáról gondoskodni, és megőrizni a munkahelyeket.

Karanténba kell vonulni



Szeptember 1-től külföldi állampolgár nem léphet be Magyarországra. Külföldről hazatérő magyarok pedig 14 napig karanténba kell vonuljanak, vagy 48 óra alatt kell két negatív tesztet produkálniuk.

A tranzitforgalmat továbbra is biztosítják

Gulyás Gergely szólt arról, hogy a tranzitforgalmat biztosítják, és a sportesemények esetére szigorúbb szabályok léptek életbe. Az egyedi esetekben az országos rendőrfőkapitány adhat felmentést – tette hozzá. Ha zárjuk a határokat, és az itthoni létező szabályokat betartjuk, akkor kordában tartható a vírus – mondta a miniszter. Ez mindnyájunk érdeke.

Kárpátaljára 50 lélegeztetőgépet adományoz a kabinet



A kormány döntött arról, hogy Kárpátaljára 50 lélegeztetőgépet adományoz – mondta a miniszter. Két negatív teszt után, amelynek a költségét megtérítettem, vehettem részt a kormányülésen – mondta Gulyás.

A magyar gazdaság érdeke is, hogy rendes menetrend szerint működjön az oktatás



Gulyás Gergely kérdésre azt mondta, hogy azon dolgoznak, hogy ne kelljen iskolákat bezárni, az egyedi esetekre vonatkozó jogszabályi környezet készen van. Digitális úton nincs lehetőség a nevelésre – mondta a miniszter. A magyar gazdaság érdeke is, hogy rendes menetrend szerint működjön az oktatás. A belföldi osztálykirándulásokat is meg lehet tartani ősszel – tette hozzá.