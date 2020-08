Szokatlan szerepben a sztárok

Extra

Lokál ,

Új saját dalt és videoklipet adott ki Vizy Márton. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett zeneszerző, előadóművész ’Az Út’ című dala ahhoz az életérzéshez kapcsolódik, amelyet 2020-ban mindannyian átéltünk, amikor életünk a világjárványhoz kapcsolódóan határozottan átalakulni kényszerül. A klipben négy magyar híresség is szerepet kapott: Kiss Ramóna, Kautzky Armand, Kovács András Péter és Kabát Péter lépteit követték a kamerák az útkeresés közben.



Vizy Márton, a Madách Színház – Én, József Attila című, nagy sikerű musical darabjának zeneszerzője, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett művész. Sokrétű munkássága során soha nem zenei műfajokban határozta meg magát, hanem az ember útkeresésében igyekszik dalaival támpontot adni. Akár színházi produkcióról, akár popzenei dalokról van szó, sokszor megtapasztalta, hogy a görög eredetű katarzis szó – amely megtisztulást jelent – az ember önfelfedezésével áll szoros kapcsolatban, ami talán mindenki életének része.

„A saját életem is annyit változott az elmúlt években, hogy most érzem magam elég érettnek ahhoz, hogy ezeket a tapasztalataimat zenékben kifejezve elmondhassam” – mondta Vizy Márton, aki előadóként 15 év után új, saját dallal jelentkezik.

„Az Út címre hallgató dal ahhoz az életérzéshez kapcsolódik, amelyet 2020-ban mindannyian átéltünk, amikor életünk egy világjárványhoz kapcsolódóan határozottan átalakulni kényszerül. A régi elmúlt, az új még nem kezdődött el. Az újrakezdés és remény szépsége, a közösen átélt élmények összefoglalása a dal mondanivalója” – tette hozzá a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett zeneszerző, előadóművész.

A videóklipben tudatosan olyan ismert személyek szerepelnek, akik soha nem féltek az életükben új fejezetet nyitni, akiknek mindig volt bátorságuk és hitük a még ismeretlen jövő felé egy új lépést megtenni. Ezt a „lépéssorozatot” ábrázolja a klip Kiss Ramóna, Kautzky Armand, Kabát Péter, Kovács András Péter közreműködésében.

Kiss Ramóna első videoklipje

„Vizy Mártont a Madách Színházból ismerem mint zeneszerzőt, de énekelni csak most hallottam először. Nagyon tetszik a dal és nagyon jó hangja van, így egyáltalán nem bántam meg, hogy elvállaltam a felkérést. Ez a kisfilm azért is különleges számomra, mert életemben most először szerepeltem videoklipben. Kicsit vicces, hogy most a lábam volt a főszereplő. Márton úgy gondolta, hogy a sétáló és futó lábakkal tudja a legjobban érzékeltetni a dal mondanivalóját, és ha már ez volt a koncepció, akkor büszkén adtam a bokámat hozzá. Külön örültem, hogy nem kellett smink és haj ezúttal a forgatáshoz” – mondta mosolyogva Kiss Ramóna.

„Ez volt a karantén utáni első munkáim egyike, úgy ahogyan a stábtagok többségének is. Látszott, hogy mindenki nagyon élvezte újra a munkát és teljes erőbedobással dolgoztunk. Egy nehéz időszakon vagyunk túl és ilyenkor hatványozottabban kell, hogy az emberek erőt tudjanak meríteni a művészetből. Vizy Márton dala nagyon aktuális most, hiszen arról szól, hogy mindig fel kell tudni állni és nem szabad feladni. Nekem is ez az életszemléletem: a rosszban is próbálom megtalálni a jót” – tette hozzá.

KAP: „Sosem szabad elveszíteni a hitünket!”



Szintén most először látható videoklipben Kovács András Péter, vagy ahogy stand-upos körökben ismerik: KAP.

„Ez volt az első videoklipes szereplésem, kicsit fáj is, hogy eddig nem fedeztek fel maguknak a zenészek. Kifejezetten örülök, hogy a lábamat mutatják szinte végig, mert azt kellemesen el lehet takarni ruhadarabokkal – karóra modell például sosem lennék, mert a pucér csuklómat nem szívesen mutogatnám” – kezdte nevetve Kovács András Péter.

„A viccet félretéve, azért is örültem a felkérésnek, mert Vizy Márton dalának mondanivalója az elevenembe talált. Az életem folyamatosan olyan pillanatokról szól, amikről ő is énekel. Néha ki kell állni a szakadék szélére, és vállalni, ha valami nem sikerül. Az élet egy hullámvasút, de mindig fel kell tudni állni, ha az ember lent van, és sosem szabad elveszíteni a hitünket. Nekem egy kicsit erről szól ez a dal.”

Évtizedek óta figyelik Kabát Péter lábát



Kabát Péternek focistaként nem okozott kellemetlenséget, hogy kilencven százalékban csak a lába látható a videoklipben.

„32 évig fociztam, a lábamból éltem, mindig azt figyelték az emberek. A klipben is futnom kellett, ami igazán közel áll hozzám: a Margitszigeten és a Feneketlen-tónál kocogva vettük fel a jeleneteimet” – kezdte Kabát Péter.

„Marci felkérésére elsőként a személye miatt mondtam igent, majd nagyon megtetszett a dal is. Úgy érzem, arra motivál, hogy mindig menni kell előre, fel kell állni ha baj van. Én alapvetően győztes típus vagyok. Amit elhatároztam, mindig meg is valósítottam, a száz százalékot próbálom nyújtani az élet minden területén. Hál’ Istennek nem sokat voltam padlón, de akkor is sikerült felállni. Bízom benne, hogy ez a dal segít majd mindenkinek, aki nehéz helyzetben van.”

Kautzky Armand: „Kötelességünk, hogy túlélésre biztassunk”



Kautzky Armand már nem először szerepel videoklipben, ez azonban mégis merőben más, mint az eddigiek. Többször alakította már James Bond-ot, ami megkerülhetetlenül hozzá kötődik, és le sem akarná vakarni magáról. Az elegáns külső és a mély, jellegzetes hang helyett azonban egy bizonyos testrészére irányult a figyelem.

„Vizy Mártonnal már sokszor dolgoztunk együtt, szinte baráti viszonyban vagyunk, ezért nem ért váratlanul a felkérése. Ugyanakkor az mégis kicsit váratlanul ért, hogy ezúttal a lábammal, a testemmel kellett szerepelnem – általában a hangomat kérik. Nagy élmény volt a forgatás, de akkor még nem értettem, hogy állnak majd össze ezek a furcsa képsorok. A végeredmény viszont nagyon tetszik, nagyon különleges, kreatív klip készült. A dal mondanivalója pedig nagyon egybevág az életfelfogásommal: mint művész, az a dolgunk, hogy hitet és erőt adjunk az embereknek. Ez békeidőben is így van, de a válsághelyzetekben még erősebb szerepe van a művészet minden ágának. Dolgunk és kötelességünk, hogy túlélésre biztassunk, példákat adjunk” – mondta Kautzky Armand.

Vizy Márton szövegírónak a slam poetry körökben méltán ismert Bánki Benit kérte fel. A tehetséges ifjú költő, slammer, televíziós műsorvezető, „kreatív celeb” és véleményvezér, a Nemzet Fiatal Tehetségei program ösztöndíjasa, számos országos irodalmi és tehetségkutató verseny győztese, a Pilvaker egyik alkotója, YouTuber.

A klipet Galler András „Indián” videoklip rendező és csapata készítette.