Trump betiltja a TikTokot az Egyesült Államokban

Külföld

MTI ,

Az amerikai elnök közölte, hogy betiltják a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztót az Egyesült Államokban.

“Ami pedig a TikTokot illeti, betiltjuk az Egyesült Államokban. Megvan hozzá a felhatalmazásom. Holnap (szombaton) aláírom (az erről szóló dekrétumot)” – mondta Donald Trump az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén helyi idő szerint péntek este újságíróknak, útban Floridából hazafelé.

A TikTok a kínai ByteDance vállalatcsoport tulajdonában van, amely a platform Kínában működő, cenzúrázott verzióját, a Douyint is üzemelteti. Csaknem egymilliárd felhasználója van szerte a világon.

Az azzal összefüggő nemzetbiztonsági aggodalmak miatt, hogy a kínai hatóságok ellenőrzése alatt áll, a TikTok – amelyet Indiában már betiltottak – régóta bírálatok céltáblája az Egyesült Államokban. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter nemrégiben úgy fogalmazott, a platformon keresztül személyes információk garmadája kerül a kínai kommunista párt kezébe.

Trump világossá tette a vele utazó újságíróknak, hogy nem lenne ínyére egy olyan megoldás, hogy a TikTokot úgy választanák le a kínai anyacégről, hogy egy amerikai vállalat tulajdonába kerülne. Pénteken a Fox Business és a The New York Times napilap is azt jelentette meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hogy a Microsoft szoftveróriás tárgyalásokat folytat a TikTok felvásárlásáról.