Benkő Tibor: Szükség van korszerű, ütőképes, erős honvédségre

Vissza kell állítani a katonai hivatás presztízsét, szükség van korszerű, ütőképes, erős Magyar Honvédségre, tekintettel a világban zajló folyamatokra – közölte a honvédelmi miniszter csütörtökön Szolnokon.

Benkő Tibor, az MH 86. Szolnok Helikopterbázison a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok találkozóján tartott előadásában, a Zrínyi 2026 nevű honvédelmi és haderőfejlesztési programról szóló film levetítése után azt mondta: a keleti mellett létezik egy déli fenyegetettség is.

Mint mondta, Magyarország – tekintve a történelmet – soha nem tudott kimaradni az európai hadszínteret érintő krízisekből, és a Kárpát-medence most sem tud kimaradni ezekből egy konfliktus esetén.

Ezért készültek el a közép-európai országok szerepét, feladatát meghatározó NATO védelmi tervek is – mondta, hozzátéve: a NATO vezetésének döntése értelmében Magyarországnak ebben a térségben határozott, jelentős szerepe kell, hogy legyen.

A kockázatokra, fenyegetésekre mindig készülni kell, éppen ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy egy modern, ütőképes magyar honvédségre van szükség – mondta Benkő Tibor. “Olyan magyar honvédségre, amelynek katonái jól kiképzettek, felkészültek, hazájuk iránt elkötelezettek, lojálisak” – fogalmazott. A miniszter fontosnak nevezte azt is, hogy ezek a kötelékek korszerű, modern technikai eszközökkel legyenek felszerelve.

Benkő Tibor elmondta: a honvédelmi és haderőfejlesztési program két részből áll. A honvédelmi rész a katonáról szól: toborzásáról, oktatásáról, kiképzéséről, nyugdíjas éveiben a róla való gondoskodásról. A miniszter üdvözölte az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezők növekvő számát, fontosnak nevezte, hogy legyen mindig utánpótlása a magyar honvédségnek, “nem csak mennyiségi, hanem minőségi”.

A program másik része a haderőfejlesztésről, az új technikai eszközök beszerzéséről, a hazai hadiipar megteremtéséről, a kutatásról, a fejlesztésről, az innovációs tevékenységek megvalósításáról szól – ismertette.

Elmondta: könnyű típusú, többcélú Airbus H145M-es helikopterből 20-at rendeltek, ebből 9 már megérkezett, ebben az évben még várnak 7-et. Közepes méretű, többfunkciós helikopterből 16-ot rendeltek, 2023 és 2025 között kell hadrendbe állniuk a Magyar Honvédségben. Kitért arra, hogy az új helikopterek érkezéséig a Mi-17-es szállító helikoptereket és a Mi-24-es harci helikoptereket feljavíttatják, hogy addig is biztosított legyen a képesség.

Benkő Tibor szólt arról, hogy még ebben az évben szerződést akarnak kötni azokra a repülőgépekre, amelyek majd tudják biztosítani a technikai eszközök szállítását, a légi desszantolási feladatok végrehajtását, és amelyeknél elvárás, hogy legyenek alkalmasak a légi utántöltési feladatok végrehajtására is.

Fontosnak nevezte a szárazföldi képesség, ezen belül a harckocsis fejlesztését is. A Leopard 2A4-es típusú harckocsiból 12 érkezik Magyarországra, 4 már itt van, a többinek is meg kell érkeznie ebben az évben – mondta. A legkorszerűbb, Leopard 2A7-es harckocsik 2023-tól érkeznek. Önjáró lövegeket is beszereznek.

Benkő Tibor elmondta: a technikai eszközök 90 százalékát Nyugat-Európából szerezték be Magyarországra, a jövőben a légvédelmirakéta-képesség kialakításánál számítanak az Amerikai Egyesült Államokra is. Hozzátette: előremutató megállapodást kötöttek olyan rakéták beszerzésére, amelyek a légierőnél alkalmazhatóak.

Szólt arról, hogy Szentkirályszabadján 20 ezer négyzetméteres központi logisztikai és kiképzőbázis épül, amelyet a tervek szerint ebben az évben át is adnak.

Benkő Tibor kiemelte: míg 2004-től 2010-ig 17 önkéntes tartalékos állt az ország rendelkezésére, ma már 10 ezerre duzzasztották a létszámot, ami a jövőben tovább fog nőni.

Kiemelt fontosságú feladatnak nevezte a miniszter a honvédelmi nevelést. A kadétképzési programhoz 68 oktatási intézmény csatlakozott már – számolt be.

Megemlítette, hogy obsitosprogramot akarnak indítani, és kell egy új veteránprogram is. A nyugállományú katonák támogatását fontosnak tarják anyagilag is, ennek érdekében például az OTP-nél kedvezményes csomagot dolgoztak ki számukra.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és a Honvédelmi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége által szervezett országos sorozatban Benkő Tibor Magyarország hét régiójában és Budapesten tart tájékoztató fórumokat. Elsőként Kaposvárra, majd Kecskemét után Szolnokra látogatott.