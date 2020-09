Fucsovics: Egy jó Dimitrovot vertem meg

Belföld

MTI ,

Fucsovics Márton úgy véli, egy jó formában teniszező Grigor Dimitrovot győzött le a US Open második fordulójában. A következő két nap legfontosabb kérdése a regeneráció lesz a számára.

“Háromszor jártam meg a poklot testileg és lelkileg is, de erős tudtam maradni a mérkőzés végéig” – mondta a világranglistán 66. Fucsovics a Tennis love and game Facebook-oldalnak a 4 óra 50 perces csata után.

A 28 éves nyíregyházi játékos hozzátette: a találkozó egyik legnehezebb pillanata az volt, amikor a megnyert második szettet követően tudatosult benne, hogy nagyjából két és fél órája teniszeznek, így a végső sikerhez szükséges további két játszma begyűjtéséhez még sokáig kell harcolnia.

A két teniszező a múlt héten is találkozott egymással és akkor is Fucsovics diadalmaskodott.

“Azt gondolom, most sokkal jobban játszott, biztosan felkészült belőlem és ezúttal kevesebbet is hibázott. Egy jó Dimitrovot vertem meg” – mondta Fucsovics a riválisáról, aki jelenleg 20. a rangsorban, de pályafutása legjobbjaként – 2017-ben – harmadik is volt, és ugyanabban az évben megnyerte az ATP-világbajnokságot.

Fucsovics Grand Slam-tornán először nyert ötszettes mérkőzést, korábban négy ilyen találkozót veszített el. Megjegyezte: ezek a találkozók is erősebbé tették őt, ismeri a testét és tudja, mire van szüksége a regenerálódáshoz, amely rendkívül fontos lesz a Frances Tiafoe elleni harmadik fordulós összecsapás előtt.

A New York-i “buborékkal” kapcsolatban Fucsovics elmondta, kicsit egy junior tornára hasonlít az esemény, és bár a szabadság hiányzik neki, az mindenképpen jó, hogy kizárólag a tenisszel kell foglalkozniuk.